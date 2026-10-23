Joaquín Correa em ação pelo Estudiantes - Foto: Rodrigo Arangua / AFP

Joaquín Correa em ação pelo EstudiantesFoto: Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 23/10/2026 16:12

Botafogo. O atacante argentino, de 32 anos, avaliou que não conseguiu mostrar seu potencial durante o período em que defendeu o Glorioso.



"Só tenho um pouquinho de… talvez não tive meu melhor ano, talvez eles tinham um treinador que não queria que eu jogasse ou a direção. Eu só queria jogar mais, demonstrar meu potencial e não fui bem. A única coisa que desejo aos meus companheiros e ao torcedor do Botafogo é o melhor", afirmou Correa. Finalista da Libertadores pelo Estudiantes, Joaquín Correa relembrou sua passagem pelo. O atacante argentino, de 32 anos, avaliou que não conseguiu mostrar seu potencial durante o período em que defendeu o Glorioso."Só tenho um pouquinho de… talvez não tive meu melhor ano, talvez eles tinham um treinador que não queria que eu jogasse ou a direção. Eu só queria jogar mais, demonstrar meu potencial e não fui bem. A única coisa que desejo aos meus companheiros e ao torcedor do Botafogo é o melhor", afirmou Correa.

Relembre passagem de Joaquín Correa no Botafogo

Joaquín Correa chegou ao Botafogo em meados do ano passado, depois de deixar a Inter de Milão, da Itália. No entanto, não conseguiu se firmar. Em 2026, fez dois gols e deu quatro assistências em 16 jogos, sendo apenas quatro como titular.



Sem espaço na equipe, foi oficializado como reforço do Estudiantes em agosto, após rescindir contrato com o Glorioso, com vínculo até 2028. Pelo clube argentino, atuou em 13 partidas e anotou um gol e uma assistência.

Final da Libertadores

Agora no Estudiantes, Joaquín Correa é um dos finalistas da Libertadores após a equipe eliminar o Flamengo na última quinta-feira (22), nos pênaltis, por 3 a 2, no Maracanã. Na ocasião, o Flamengo teve atuação pouco inspirada no primeiro jogo, mas soube segurar o Estudiantes, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos. Com o empate sem gols, bastava uma vitória simples no confronto de volta para avançar à decisão.



Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.



Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.



O Estudiantes terá o Palmeiras pela frente na briga pelo troféu da Libertadores. A decisão acontecerá no dia 28 de novembro (um sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A Conmebol ainda não definiu o horário do duelo.



"Agora estou defendendo as cores do Estudiantes, muito importante chegar à final com esse time que tanto amo. Vai ser difícil, (o Palmeiras é um) dos melhores times da América, mesmo nível que Flamengo, vamos por tudo para ganhar lá, ir com todas as nossas forças", concluiu Correa.