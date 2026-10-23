Joaquín Correa em ação pelo EstudiantesFoto: Rodrigo Arangua / AFP
"Só tenho um pouquinho de… talvez não tive meu melhor ano, talvez eles tinham um treinador que não queria que eu jogasse ou a direção. Eu só queria jogar mais, demonstrar meu potencial e não fui bem. A única coisa que desejo aos meus companheiros e ao torcedor do Botafogo é o melhor", afirmou Correa.
Relembre passagem de Joaquín Correa no Botafogo
Sem espaço na equipe, foi oficializado como reforço do Estudiantes em agosto, após rescindir contrato com o Glorioso, com vínculo até 2028. Pelo clube argentino, atuou em 13 partidas e anotou um gol e uma assistência.
Final da Libertadores
Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.
Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.
O Estudiantes terá o Palmeiras pela frente na briga pelo troféu da Libertadores. A decisão acontecerá no dia 28 de novembro (um sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A Conmebol ainda não definiu o horário do duelo.
"Agora estou defendendo as cores do Estudiantes, muito importante chegar à final com esse time que tanto amo. Vai ser difícil, (o Palmeiras é um) dos melhores times da América, mesmo nível que Flamengo, vamos por tudo para ganhar lá, ir com todas as nossas forças", concluiu Correa.
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