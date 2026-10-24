Internacional e Botafogo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª colocação, com 32 pontos, o Colorado busca deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro, 11º com 39, tenta ampliar a distância para os últimos colocados e sonha com uma vaga na Libertadores.
A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Internacional
O Colorado entra em campo pressionado após perder por 2 a 0 para o Mirassol na rodada anterior. Com 32 pontos, a equipe ocupa o primeiro lugar dentro da zona de descenso e precisa vencer diante de sua torcida para tentar sair do Z-4 nesta rodada.
Eduardo Baptista terá mudanças na equipe. Matheus Cunha, Gabriel Mercado, Villagra e Vitinho estão suspensos. Por outro lado, o zagueiro Maripán e o meia Alan Patrick estão recuperados de lesões e voltam a ficar à disposição.
Como chega o Botafogo
O Glorioso chega a Porto Alegre após vencer a Chapecoense por 1 a 0, resultado importante para a equipe na luta contra o rebaixamento. Com 39 pontos, o time de Tite pode alcançar a marca de 42 em caso de triunfo fora de casa e ganhar tranquilidade na reta final do Brasileirão.
O treinador deve manter a base da equipe utilizada na última rodada, com Tiquinho Soares novamente entre os titulares após marcar o gol da vitória. O atacante deve seguir à frente de Arthur Cabral na disputa pela posição.
Ficha técnica
Internacional x Botafogo
Data e hora: 24/10/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
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