Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

B
Bernardo Fonseca
Internacional e Botafogo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª colocação, com 32 pontos, o Colorado busca deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro, 11º com 39, tenta ampliar a distância para os últimos colocados e sonha com uma vaga na Libertadores.
Leia mais: Com Tite, Justino perde espaço e vai para o fim da fila no Botafogo

Onde assistir?

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

O Colorado entra em campo pressionado após perder por 2 a 0 para o Mirassol na rodada anterior. Com 32 pontos, a equipe ocupa o primeiro lugar dentro da zona de descenso e precisa vencer diante de sua torcida para tentar sair do Z-4 nesta rodada.
Leia mais: Zagueiro do Botafogo se aproxima de retorno depois de um ano sem jogar

Eduardo Baptista terá mudanças na equipe. Matheus Cunha, Gabriel Mercado, Villagra e Vitinho estão suspensos. Por outro lado, o zagueiro Maripán e o meia Alan Patrick estão recuperados de lesões e voltam a ficar à disposição.

Como chega o Botafogo

O Glorioso chega a Porto Alegre após vencer a Chapecoense por 1 a 0, resultado importante para a equipe na luta contra o rebaixamento. Com 39 pontos, o time de Tite pode alcançar a marca de 42 em caso de triunfo fora de casa e ganhar tranquilidade na reta final do Brasileirão.
Leia mais: Joaquín Correa relembra passagem no Botafogo e lamenta poucas chances

O treinador deve manter a base da equipe utilizada na última rodada, com Tiquinho Soares novamente entre os titulares após marcar o gol da vitória. O atacante deve seguir à frente de Arthur Cabral na disputa pela posição.

Ficha técnica

Internacional x Botafogo

Data e hora: 24/10/2026, às 16h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Leia mais: Joia do Botafogo, Montoro reforça ‘sonho’ de jogar pela Argentina

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Leia mais: Matheus Martins valoriza trabalho do Tite: 'Dispensa comentários'
INTERNACIONAL: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Maripán e Juninho; Aguirre, Ronaldo, Thiago Maia e Matheus Bahia; Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Huguinho), Danilo e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti 