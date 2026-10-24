Alex Telles em ação pelo Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2026 12:52

O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo , já marcou sete gols em 2026 e está vivendo uma das temporadas mais artilheiras da sua carreira. O defensor de 33 anos tem apostado nas bolas paradas para ajudar o time e se consolidar como um recurso decisivo à disposição de Tite. Em entrevista, o jogador ressaltou a importância que dá aos treinos de cobranças de falta e pênaltis.

"Sempre fui um cara muito dedicado e, acredito, um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Sempre declarei minha bola parada como algo diferente para poder ajudar dentro de campo. Às vezes nós, laterais, chegamos como elemento de surpresa. É o cara que cruza, tem muitas assistências, mas eu queria buscar algo diferente. Sabia que eu tinha essa qualidade na bola parada", disse, ao 'ge'.

Os últimos dois gols de Alex Telles foram em clássicos. No último dia 7 de outubro, ele marcou de falta na derrota por 2 a 1 para o Vasco. Já em 8 de agosto, anotou mais um no empate em 1 a 1 com o Fluminense.

"Acabei, pelo menos, [me tornando] uma das referências na questão da bola parada. Isso me ajuda bastante e pode também ajudar o time. Às vezes a equipe não tá num dia muito bom técnica ou taticamente, e uma bola parada pode fazer a diferença", afirmou.

"Essa questão me ajudou bastante, assim como a questão dos pênaltis, obviamente. Mas esse ano já consegui fazer dois gols de falta, gols de fora da área, enfim, gols diferentes. Até gol de cabeça esse ano eu fiz. É algo que me dá mais confiança para pisar na área e ajudar a equipe não só defensivamente", concluiu.

Alex Telles explicou que os treinos de bola parada começaram quando o atleta ainda era jovem, contando com o apoio do seu pai. "Começou lá no início, quando eu tinha nove, dez anos. Meu pai me levava para um clube para a gente curtir com a família, e eu tinha que ficar pelo menos uma hora no campo. Colocava a camisa no canto e queria que eu acertasse, derrubasse sempre", afirmou.

"Muitas vezes eu não acertava, ficava bravo, mas ele fazia com que eu terminasse. Só saía dali quando eu derrubasse a camisa. Começou ali essa tentativa de acertar o ângulo, jogar a bola onde tinha que ser", concluiu.

Alex Telles foi um dos pilares das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2024. Considerado ídolo pela torcida, o jogador anunciou recentemente a renovação do seu contrato até o final de 2028.