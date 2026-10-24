Alex Telles em ação pelo Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Alex Telles fala sobre gols de bola parada: 'Pode fazer a diferença'
Lateral-esquerdo marcou em cobranças de falta nos clássicos contra Vasco e Fluminense; atleta explicou que treina desde a infância
Tite reconhece que Botafogo foi 'muito abaixo' em derrota para o Inter
Técnico destacou que os dois tempos foram distintos, analisou meio-campo da equipe e comentou sobre discussão entre jogadores em campo
Marçal admite que Inter 'jogou melhor' e mereceu a vitória
Defensor analisou derrota por 3 a 0 do Botafogo no Beira-Rio e avaliou que equipe tentou reagir no segundo tempo, mas sem sucesso
Botafogo joga mal e perde para Internacional no Beira-Rio
Glorioso teve algumas boas chances, mas viu o Colorado dominar o confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Alex Telles fala sobre gols de bola parada: 'Pode fazer a diferença'
Lateral-esquerdo marcou em cobranças de falta nos clássicos contra Vasco e Fluminense; atleta explicou que treina desde a infância
Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Na zona de rebaixamento, Colorado recebe o Glorioso neste sábado (24), às 16h30, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão
Zagueiro do Botafogo se aproxima de retorno depois de um ano sem jogar
Defensor, de 31 anos, sofreu lesão gravíssima no Brasileiro do ano passado, operou o joelho esquerdo e pode entrar em campo no próximo dia 4
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