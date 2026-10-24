O Botafogo foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0 neste sábado (24), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Bernabei, Juninho e Matheus Bahia. Apesar de ter tido algumas boas chances ao longo do confronto, a equipe comandada por Tite não conseguiu ser competitiva e viu o adversário criar as melhores oportunidades, sacramentando o placar.
Com o resultado, o Alvinegro permanece na 11ª posição, ainda na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 39 pontos. Já o Internacional deixou o Z4 e subiu ao 16º lugar. As colocações podem ser alteradas até o fim da rodada.
Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28) para enfrentar o Remo, no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Internacional encara o Fluminense no Maracanã.
O jogo
A partida começou sem grandes emoções. O campo molhado devido à chuva em Porto Alegre atrapalhou as equipes em circular a bola. O Internacional conseguiu cercar a área do Botafogo no início do duelo, mas a primeira finalização do Glorioso aos sete minutos: após cobrança de escanteio, Alex Telles recebeu na intermediária e chutou de longe, por cima do gol de Kauan. Na sequência, o time gaúcho respondeu com Alan Patrick recebendo no ataque e arrancando em direção à área, mas Ferraresi fez o desarme. Depois, Bruno Gomes recebeu na entrada da área do Alvinegro e arriscou; Gabriel Batista fez boa defesa.
O Inter seguiu melhor na primeira metade da etapa inicial, enquanto o Botafogo apresentou dificuldades na saída de bola, diante do gramado pesado. O Colorado quase abriu o placar aos 20 minutos: em escanteio, Alerrandro chegou na primeira trave e cabeceou, mas Danilo tirou em cima da linha.
Já aos 27 minutos, Danilo deu grande passe para Medina invadir a área e o argentino chutou para grande defesa de Kauan Jesus. Então, o Internacional teve uma sequência de chances, incluindo com um gol anulado. Até que aos 32 minutos, o Colorado marcou novamente, mas desta vez, de forma regular. Aguirre driblou Matheus Martins e cavou na área. Marçal ainda desviou, mas a bola caiu nos pés do próprio Matheus Bahia, que chegou para chutar e abrir o placar.
O Botafogo ainda teve uma grande chance: Tiquinho Soares recebeu cruzamento na área e chutou, mas Kauan Jesus fez ótima defesa. No entanto, aos 42 minutos, a equipe gaúcha ampliou. Após escanteio, a bola ficou com Maripan, que tentou o chute; a bola desviou na marcação e sobrou para Juninho. O jogador girou em cima de Allan e chutou no canto esquerdo de Gabriel Batista.
O Internacional seguiu melhor no início do segundo tempo. Logo aos três minutos, Aguirre marcou de cobertura, mas o árbitro anulou o gol por falta em Alerrandro no início da jogada. O Colorado seguiu empilhando boas chances de fazer o terceiro. Aos oito minutos, Aguirre recebeu livre na direita, limpou a marcação de Marçal e chutou à direita do gol, com perigo. Depois, Bernabei recebeu na intermediária arriscou; a bola desviou e Gabriel Batista fez a defesa.
O Botafogo teve uma finalização perigosa, com Matheus Martins; o jogador chutou da esquerda, próximo à área, e a bola passou à esquerda do gol de Kauan com muito perigo. Apesar disso, o time seguiu sem conseguir se encontrar em campo. No entanto, aos 20 minutos, em contra-ataque, três jogadores do Internacional saíram na cara do gol de Gabriel Batista: Alerrandro tocou para Bernabei fazer o terceiro.
Na reta final do confronto, o Alvinegro chegou mais vezes com perigo. Aos 30 minutos, Arthur Cabral recebeu na intermediária e fez o passe para Ziyech, que chutou cruzado para Kauan Jesus defender mais uma vez. Depois, foi a vez de Marçal pegar rebote de escanteio e mandar na trave. Os times seguiram alternando chances até o apito final.
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