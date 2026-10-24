Marçal em ação contra o Internacional - Vitor Silva / Botafogo

Marçal em ação contra o InternacionalVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2026 18:54 | Atualizado 24/10/2026 18:54

O defensor Marçal, do Botafogo, assumiu que o Internacional foi superior na partida deste sábado (24), que terminou em 3 a 0 para os gaúchos , no estádio Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador ainda elogiou o desempenho do goleiro colorado, Kauan Jesus, e destacou a necessidade de se recuperar para a sequência da temporada.

"O Inter mereceu a vitória, jogou melhor. Começou melhor o jogo, fez o primeiro gol, conseguiu ampliar. Nosso time teve dificuldade no primeiro tempo. No segundo, quisemos jogar, ir atrás do resultado e acabamos sofrendo o terceiro gol", disse, ao 'SporTV'.

Marçal também falou sobre a atuação de Kauan Jesus. O goleiro fez ao menos quatro boas defesas no duelo, consolidando-se como um dos destaques da partida. "Acho que o goleiro deles foi o melhor jogador em campo pelas defesas que fez, apesar do resultado. O Inter está de parabéns. Agora, é conversar para arrumarmos o mais rápido possível, pois já temos jogo na quarta-feira", disse.

Derrota amarga

Apesar das defesas de Kauan, o Botafogo teve poucos lampejos na derrota para o Internacional e teve poucos momentos de destaque ao longo da partida. Em um gramado muito molhado pela chuva em Porto Alegre, o Internacional começou controlando melhor a posse de bola até abrir o placar, aos 32 minutos: Aguirre driblou Matheus Martins e cavou na área. Marçal ainda desviou, mas a bola caiu nos pés do próprio Matheus Bahia, que chegou para chutar ao fundo da rede.

Depois, aos 42 minutos, após escanteio, a bola ficou com Maripan, que tento a finalização; então, ela desviou na marcação e sobrou para Juninho. O jogador girou em cima de Allan e chutou no canto esquerdo de Gabriel Batista. Já aos 20 minutos, em contra-ataque, três jogadores do Internacional saíram na cara do gol e Alerrandro tocou para Bernabei fazer o terceiro.

Com o resultado, o Alvinegro permanece na 11ª posição, ainda na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 39 pontos. O time, portanto, segue ameaçado, pois está a apenas seis pontos do Z4 – o Corinthians é o 17º lugar, com 33 pontos. 16º lugar. As colocações podem ser alteradas até o fim da rodada.

Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28) para enfrentar o Remo, no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.