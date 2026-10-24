Marçal em ação contra o InternacionalVitor Silva / Botafogo
Marçal admite que Inter 'jogou melhor' e mereceu a vitória
Defensor analisou derrota por 3 a 0 do Botafogo no Beira-Rio e avaliou que equipe tentou reagir no segundo tempo, mas sem sucesso
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Botafogo joga mal e perde para Internacional no Beira-Rio
Glorioso teve algumas boas chances, mas viu o Colorado dominar o confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Alex Telles fala sobre gols de bola parada: 'Pode fazer a diferença'
Lateral-esquerdo marcou em cobranças de falta nos clássicos contra Vasco e Fluminense; atleta explicou que treina desde a infância
Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Na zona de rebaixamento, Colorado recebe o Glorioso neste sábado (24), às 16h30, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão
Zagueiro do Botafogo se aproxima de retorno depois de um ano sem jogar
Defensor, de 31 anos, sofreu lesão gravíssima no Brasileiro do ano passado, operou o joelho esquerdo e pode entrar em campo no próximo dia 4
Joaquín Correa relembra passagem no Botafogo e lamenta poucas chances
Atacante argentino disputou 16 partidas pelo Glorioso em 2026 antes de rescindir contrato e acertar com o Estudiantes em agosto
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