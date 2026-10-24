Tite, técnico do Botafogo, na derrota para o Internacional - Vitor Silva / Botafogo

Tite, técnico do Botafogo, na derrota para o InternacionalVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2026 19:50

O técnico do Botafogo, Tite, reconheceu que o seu time esteve abaixo na derrota por 3 a 0 para o Internacional neste sábado (24), no estádio Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador destacou, no entanto, que a equipe teve um nível maior de produção na segunda etapa, mas esbarrou nas defesas do goleiro Kauan Jesus.

"Nós estivemos muito abaixo daquilo que a gente pode render. O Internacional foi merecedor da vitória, talvez não com um placar dilatado, com dois tempos distintos. Mas um primeiro tempo abaixo daquilo que podemos produzir. E nisso buscar também, existem momentos que temos que nos tornar uma equipe mais competitiva. Esse é um aspecto importante que levamos em consideração a esse jogo", disse.

Tite fala do meio-campo do Botafogo

Tite também analisou o meio-campo do Glorioso e foi questionado sobre Allan, escalado de titular, e Huguinho, que entrou no lugar de Danilo no segundo tempo.

"Eu não gosto muito de falar de individualidades, é um contexto todo. Todos nós estivemos abaixo. Nós estivemos taticamente abaixo, fisicamente e tecnicamente. O Internacional mereceu, principalmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo, uma grande atuação do goleiro, bola no primeiro pau, poderíamos ter marcado, sim, mas a vitória foi inconteste. Isso está muito claro", afirmou.

"A partir do momento que a gente diagnostica alguma coisa, pode melhorar em outra. E ela está nos diversos setores. Ele é de meio-campo, mas ele é da efetividade, dos homens de frente e de trás também. Não tem essa individualidade. O que tem é um primeiro volante mais posicional. O Huguinho é mais box-to-box, não é um jogador de força. Então, ele está disputando jogadores da função, Domingos está disputando, o Kaio Pantaleão, o Allan... São jogadores da função. Mas é um contexto todo", destacou.

Em certo momento do jogo, Montoro e Marçal discutiram e tiveram que ser separados por jogadores.

"São falas de dentro do campo, em quem não tem a compreensão que, em algum momento, você tem a necessidade de falar com outro atleta para que as coisas possam melhorar e não ser passivo. Então, esse é o sentido, mas com muito discernimento. Pode pegar a entrevista do Marçal na sequência do jogo. Ele tem esse discernimento, e nós temos esse discernimento. Que existe momento de jogar, de competir. Todos nós, por vezes, nos exaltamos, mas com o devido respeito."

Situação na tabela e próximo jogo

Com o resultado, o Alvinegro permanece na 11ª posição, ainda na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 39 pontos. O time, portanto, segue ameaçado, pois está a apenas seis pontos do Z4 – o Corinthians é o 17º lugar, com 33 pontos. 16º lugar. As colocações podem ser alteradas até o fim da rodada.

Agora, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28) para enfrentar o Remo, no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.