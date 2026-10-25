Felipe Melo rasgou o verbo sobre Tite no BotafogoReprodução / SporTV
Felipe Melo cobra identidade de Tite no Botafogo: 'Não sabe como joga'
Comentarista detonou o desempenho do Alvinegro na derrota para o Internacional, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro
Felipe Melo cobra identidade de Tite no Botafogo: 'Não sabe como joga'
Comentarista detonou o desempenho do Alvinegro na derrota para o Internacional, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro
Tite reconhece que Botafogo foi 'muito abaixo' em derrota para o Inter
Técnico destacou que os dois tempos foram distintos, analisou meio-campo da equipe e comentou sobre discussão entre jogadores em campo
Marçal admite que Inter 'jogou melhor' e mereceu a vitória
Defensor analisou derrota por 3 a 0 do Botafogo no Beira-Rio e avaliou que equipe tentou reagir no segundo tempo, mas sem sucesso
Botafogo joga mal e perde para Internacional no Beira-Rio
Glorioso teve algumas boas chances, mas viu o Colorado dominar o confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Alex Telles fala sobre gols de bola parada: 'Pode fazer a diferença'
Lateral-esquerdo marcou em cobranças de falta nos clássicos contra Vasco e Fluminense; atleta explicou que treina desde a infância
Internacional x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Na zona de rebaixamento, Colorado recebe o Glorioso neste sábado (24), às 16h30, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.