Felipe Melo rasgou o verbo sobre Tite no Botafogo - Reprodução / SporTV

Felipe Melo rasgou o verbo sobre Tite no BotafogoReprodução / SporTV

Publicado 25/10/2026 18:43

Ex-volante, Felipe Melo fez duras críticas à atuação do Botafogo na derrota por 3 a 0 para o Internacional , neste sábado (24), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O principal alvo foi o técnico Tite, que não vive bom começo de trabalho no Alvinegro — com três derrotas, um empate e uma vitória — e enfrenta dificuldades em imprimir "identidade" na equipe, segundo o comentarista.

Para o ex-Flamengo e Fluminense, o triunfo do Inter sobre o Glorioso foi um verdadeiro "nó tático" de Eduardo Baptista, técnico colorado há apenas quatro jogos, em Tite. Vale lembrar que o time porto-alegrense é adversário direto do Alvinegro na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, e teve "respiro" importante com a vitória.

"Nesse jogo o que eu vi foi um nó tático do Eduardo Baptista no Tite. E olha que a gente está falando de um dos maiores vencedores entre os treinadores, que é o Tite. O Eduardo fez algumas mudanças, algumas dobras de marcação em jogadores do Botafogo, que o Botafogo não esperava. A forma com que o Inter entrou dentro de campo, não deixando o Botafogo respirar, creio que isso seja um nó também", analisou Felipe Melo, no programa "Fechamento sportv".



Em seguida, ao falar sobre a carência de identidade do Botafogo sob comando de Tite, o comentarista fez fotrte declaração. De acordo com ele, o treinador "não sabe responder" sobre o estilo de jogo da equipe. Nos últimos trabalhos, à frente de Cruzeiro e Flamengo, o técnico procurou imprimir estratégia um pouco mais defensiva. Porém, em apenas cinco jogos à frente do Glorioso, o time sofreu oito gols.

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"Se você perguntar para o Tite [como joga o Botafogo], ele não sabe responder. Ele precisa colocar o Botafogo para ter uma identidade, precisa dar uma identidade ao Botafogo. Não tem essa identidade ainda", completou Felipe Melo.



Botafogo busca reabilitação no Brasileiro

Com a derrota para o Internacional, o Botafogo estacionou na 11ª posição, com 39 pontos, quatro a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Porém, Vasco e Coritiba, 12º e 13º colocados, têm um jogo a menos e podem ultrapassar o Alvinegro.

O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília) contra o Remo, no Estádio Baenão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão.