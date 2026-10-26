Sem Montoro, Tite busca vitória para dar tranquilidade ao Glorioso na luta contra o rebaixamento - Vítor Silva / Botafogo

Sem Montoro, Tite busca vitória para dar tranquilidade ao Glorioso na luta contra o rebaixamentoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2026 09:30

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O argentino foi advertido no segundo tempo por falta em Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Colorado. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Palmeiras (26ª rodada).



Sem o camisa 10, a tendência é que Ziyech seja o escolhido para aparecer entre os titulares. Uma provável escalação tem: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Medina e Danilo; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. O argentino foi advertido no segundo tempo por falta em Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Colorado. Antes, já havia sido punido diante de Vitória (23ª rodada) e Palmeiras (26ª rodada).Sem o camisa 10, a tendência é que Ziyech seja o escolhido para aparecer entre os titulares. Uma provável escalação tem:

Problema dos grandes para Tite

Montoro é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada. O meia-atacante, que chegou ao Glorioso em meados do ano passado, comprado ao Vélez Sarsfield (ARG), logo se adaptou, cresceu de produção e caiu nas graças da torcida. Ele, inclusive, estreou na histórica vitória por 1 a 0 sobre o PSG, na fase de grupos do Mundial de Clubes.



Em 2026, o argentino acumula três gols e seis assistências em 44 jogos, sendo 37 entre os titulares. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo precisa vencer o Remo para ganhar maior tranquilidade e se afastar de vez da luta contra o rebaixamento. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. O Leão Azul é o 19º colocado, com 26. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 33. O Glorioso entrará em campo às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os jogos que restam ao Botafogo

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro