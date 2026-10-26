Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, está a frente da venda da SAF para o empresário Gabriel de Alba - Reprodução/ Instagram

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, está a frente da venda da SAF para o empresário Gabriel de AlbaReprodução/ Instagram

Publicado 26/10/2026 13:53

Glorioso poderá adquiri-las em até cinco dias.

O Botafogo está mais perto de concretizar a venda da SAF para a GDA Luma, de Gabriel de Alba. Afinal, a Eagle Bidco não exerceu a sua prioridade de compra de 49% das novas ações emitidas , e agora o

Com isso, o clube social passará a ter oficialmente 99,18% das ações da SAF. Já o grupo criado por John Textor, atualmente administrado pela Cork Gully, contará com apenas 0,82%. A informação é do Canal do Anderson Motta, confirmada por O Dia.

Por causa dessa manobra de aumento de capital, o Botafogo abriu caminho para finalizar o acordo com a GDA Luma. Afinal, agora não precisa passar pelo antigo sócio, que vinha dificultando as negociações e briga na Justiça para retomar o controle da companhia alvinegra.

Ao todo, foram emitidas 200 milhões de novas ações ordinárias de Classe B da SAF, pelo valor R$ 0,01 cada, o que totaliza R$ 2 milhões. Por ter 51% da sociedade do futebol, após manobra na Justiça baseada em quebra de contrato de seu antigo parceiro, o Botafogo comprou a mesma porcentagem, com investimento de R$ 102 milhões.

Já a Eagle precisava desembolsar em até um mês cerca de R$ 98 milhões pelo restante. Esse prazo acabou no sábado (24) e agora é a vez do Botafogo pagar o valor. Assim que fizer a compra, o clube social conseguirá diluir a participação societária do ex-grupo de Textor, que não terá mais como impedir ou cobrar um alto valor pela compra da SAF por Gabriel de Alba.



O empresário mexicano já controla a administração do futebol alvinegro, inclusive com investimentos para pagamentos de dívidas e salários. Foram 50 milhões de dólares (cerca de R$ 255 milhões) em formato de empréstimos que serão abatidos do valor total da compra da SAF.

