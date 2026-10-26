Lucas Paulo Torezin apitando o duelo entre Nacional-AM e Altos-PI. - Maurício Kern/Gazeta do Povo

Lucas Paulo Torezin apitando o duelo entre Nacional-AM e Altos-PI. Maurício Kern/Gazeta do Povo

Publicado 26/10/2026 15:46 | Atualizado 26/10/2026 16:13





A designação chama atenção por causa do episódio ocorrido em 2025. Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão daquele ano, Torezin registrou na súmula, além da justificativa para a expulsão de Kaio Pantaleão, que o dirigente havia dito que ele e o VAR eram “uma vergonha” e que ele “nunca mais” apitaria um jogo do Botafogo. O árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), que há pouco mais de um ano relatou em súmula declarações duras de Léo Coelho, diretor de coordenação de futebol do Botafogo , foi escalado pela CBF para comandar a partida entre Remo e o Alvinegro. A partida será realizada na quarta-feira (28), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.A designação chama atenção por causa do episódio ocorrido em 2025. Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão daquele ano, Torezin registrou na súmula, além da justificativa para a expulsão de Kaio Pantaleão, que o dirigente havia dito que ele e o VAR eram “uma vergonha” e que ele “nunca mais” apitaria um jogo do Botafogo.

O que aconteceu em 2025



A reclamação foi motivada, sobretudo, por um pênalti marcado a favor do Grêmio depois de revisão do VAR. A penalidade foi assinalada por um suposto toque de braço de Matheus Martins, que estava de costas para o lance. Léo Coelho classificou a decisão como “vergonha” e, posteriormente, foi suspenso por 15 dias pelo STJD em razão das declarações. Na ocasião, a CBF chegou a divulgar os áudios da revisão do VAR sobre o lance, o que ampliou a discussão em torno da marcação.



Desde então, Torezin não havia mais apitado jogos do clube alvinegro. O árbitro chegou a trabalhar como quarto árbitro em um clássico contra o Flamengo, mas não atuou como árbitro principal em nenhuma partida do Botafogo no período. O episódio, porém, ficou no passado recente do clube e volta agora ao noticiário com a nova escala da CBF.



Além de Torezin, a CBF escalou Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR) como assistentes. Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) será a quarta árbitra, enquanto Wagner Reway (SC) comandará o VAR, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio (RS) e Vinicius Furlan (SP) nas funções de AVAR. A equipe de arbitragem ainda conta com Janette Mara Arcanjo (MG) como assessora e Ricardo Marques Ribeiro (MG) como observador de VAR.



O Botafogo entra em campo após uma semana de turbulência. No último sábado (24), o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, no Beira-Rio, resultado que repercutiu entre torcedores e comentaristas, que passaram a questionar a forma de jogar da equipe comandada por Tite. Antes disso, o clube havia vencido a Chapecoense por 1 a 0, no Nilton Santos, em 17 de outubro. Agora, quatro dias depois, a equipe busca recuperação fora de casa, em um confronto que terá a atuação da arbitragem sob observação, dado o histórico recente entre o dirigente e o árbitro escalado.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato