Lucas Paulo Torezin apitando o duelo entre Nacional-AM e Altos-PI. Maurício Kern/Gazeta do Povo

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Gabriel Pacheco
O árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), que há pouco mais de um ano relatou em súmula declarações duras de Léo Coelho, diretor de coordenação de futebol do Botafogo, foi escalado pela CBF para comandar a partida entre Remo e o Alvinegro. A partida será realizada na quarta-feira (28), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A designação chama atenção por causa do episódio ocorrido em 2025. Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão daquele ano, Torezin registrou na súmula, além da justificativa para a expulsão de Kaio Pantaleão, que o dirigente havia dito que ele e o VAR eram “uma vergonha” e que ele “nunca mais” apitaria um jogo do Botafogo.
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O que aconteceu em 2025


A reclamação foi motivada, sobretudo, por um pênalti marcado a favor do Grêmio depois de revisão do VAR. A penalidade foi assinalada por um suposto toque de braço de Matheus Martins, que estava de costas para o lance. Léo Coelho classificou a decisão como “vergonha” e, posteriormente, foi suspenso por 15 dias pelo STJD em razão das declarações. Na ocasião, a CBF chegou a divulgar os áudios da revisão do VAR sobre o lance, o que ampliou a discussão em torno da marcação.

Desde então, Torezin não havia mais apitado jogos do clube alvinegro. O árbitro chegou a trabalhar como quarto árbitro em um clássico contra o Flamengo, mas não atuou como árbitro principal em nenhuma partida do Botafogo no período. O episódio, porém, ficou no passado recente do clube e volta agora ao noticiário com a nova escala da CBF.

Além de Torezin, a CBF escalou Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR) como assistentes. Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) será a quarta árbitra, enquanto Wagner Reway (SC) comandará o VAR, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio (RS) e Vinicius Furlan (SP) nas funções de AVAR. A equipe de arbitragem ainda conta com Janette Mara Arcanjo (MG) como assessora e Ricardo Marques Ribeiro (MG) como observador de VAR.

O Botafogo entra em campo após uma semana de turbulência. No último sábado (24), o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, no Beira-Rio, resultado que repercutiu entre torcedores e comentaristas, que passaram a questionar a forma de jogar da equipe comandada por Tite. Antes disso, o clube havia vencido a Chapecoense por 1 a 0, no Nilton Santos, em 17 de outubro. Agora, quatro dias depois, a equipe busca recuperação fora de casa, em um confronto que terá a atuação da arbitragem sob observação, dado o histórico recente entre o dirigente e o árbitro escalado.
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*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato