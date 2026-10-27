Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/10/2026 08:21 | Atualizado 27/10/2026 09:19

Técnico do Botafogo , Tite busca conquistar diante do Remo a sua primeira vitória como visitante desde que assumiu o comando do elenco, em meados de setembro . A bola vai rolar nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o treinador perdeu os dois duelos que disputou fora de casa, para Mirassol (2 a 0) e Internacional (3 a 0).

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O Glorioso precisa ganhar do Leão Azul para se afastar da luta contra o rebaixamento e respirar mais aliviado na competição nacional. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.



O desempenho, porém, tem sido bem abaixo do esperado. O Alvinegro ainda não conseguiu engrenar e apresentar atuações satisfatórias sob a liderança do técnico. No Nilton Santos, perdeu para o O Glorioso precisa ganhar do Leão Azul para se afastar da luta contra o rebaixamento e respirar mais aliviado na competição nacional. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.O desempenho, porém, tem sido bem abaixo do esperado. O Alvinegro ainda não conseguiu engrenar e apresentar atuações satisfatórias sob a liderança do técnico. No Nilton Santos, perdeu para o Vasco (2 a 1) e superou a Chapecoense (1 a 0), lanterna isolada na tabela.

Situação do Remo é favorável para o Botafogo

Um bom indicativo para o Botafogo é a situação do Remo, que está em 19º lugar e vive momento para lá de delicado. O Leão Azul é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro, com três vitórias, sete empates e seis derrotas em 16 confrontos.



Além disso, o time paraense não sabe o que é vencer há 14 jogos. O último triunfo foi sobre o Vitória, por 2 a 0, no dia 26 de julho, no Mangueirão, pela 20ª rodada da competição nacional.



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Desfalque de peso para Tite

Um dos principais jogadores do Botafogo, Montoro não estará à disposição. O meia-atacante levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional e precisará cumprir suspensão automática. Nesta temporada, o argentino acumula três gols e seis assistências em 44 partidas, sendo 37 entre os titulares. O marroquino Ziyech deve ser o substituto.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Atlético-MG (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro