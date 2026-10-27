Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, está a frente da venda da SAF para o empresário Gabriel de Alba - Reprodução/ Instagram

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, está a frente da venda da SAF para o empresário Gabriel de AlbaReprodução/ Instagram

Publicado 27/10/2026 12:52

comprar as outras 49% das novas ações emitidas e que a Eagle Bidco

O Botafogo publicou uma nota oficial nesta terça-feira (27) para divulgar que passou a ser dono de 99% da SAF. A mudança aconteceu após o clube sociale que a Eagle Bidco não exerceu sua prioridade para adquiri-las.

Com isso, o grupo estadunidense criado por John Textor, e atualmente administrado pela Cork Gully, passa a ter apenas 0,82% da sociedade do futebol alvinegro. E assim, o Glorioso tem 99,18% e abre o caminho para concretizar a venda de cerca de 90% para a GDA Luma, de Gabriel de Alba.



"Diante: (i) da informação prestada por escrito pela Eagle Bidco de que não exerceria o direito de preferência para subscrição das ações; e (ii) do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para que a Eagle exercesse o seu direito de subscrição das ações do aumento de capital, o Botafogo de Futebol e Regatas subscreveu em 25 de outubro de 2026 a totalidade das ações remanescentes emitidas na referida AGE e passou a deter mais de 99% do capital social da SAF Botafogo", disse o clube no comunicado.



foram emitidas 200 milhões de novas ações ordinárias de Classe B da SAF, pelo valor R$ 0,01 cada, o que totaliza R$ 2 milhões.

O aumento de capital, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 24 de setembro, foi a solução encontrada pela gestão para dar fim ao imbróglio com a Eagle e finalizar a troca de investidores. Para isso,, pelo valor R$ 0,01 cada, o que totaliza R$ 2 milhões.

Por ter 51% da sociedade do futebol, conseguida em manobra para retirar o controle da Eagle por não cumprimento de pagamentos em contrato, o Botafogo comprou a mesma porcentagem de ações, com investimento de R$ 102 milhões.

Já a Eagle precisava desembolsar em até um mês cerca de R$ 98 milhões pelo restante. Esse prazo acabou no sábado (24). Em paralelo à movimentação do troca de investidor, John Textor ainda não desistiu de retomar o controle da SAF do Glorioso e segue brigando na Justiça para recuperar tanto as ações que perdeu quanto o controle da administração.



A nota oficial do Botafogo



"A SAF Botafogo esclarece que a Eagle Bidco, acionista minoritária da SAF, informou à SAF em 22 de outubro de 2026 que não exerceria seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas no âmbito do aumento de capital da SAF aprovado pelo Botafogo de Futebol e Regatas na AGE de 24 de setembro de 2026 visando reforçar os recursos financeiros da SAF Botafogo e assegurar o cumprimento de suas obrigações financeiras, especialmente o pagamento de salários.



Diante: (i) da informação prestada por escrito pela Eagle Bidco de que não exerceria o direito de preferência para subscrição das ações; e (ii) do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para que a Eagle exercesse o seu direito de subscrição das ações do aumento de capital, o Botafogo de Futebol e Regatas subscreveu em 25 de outubro de 2026 a totalidade das ações remanescentes emitidas na referida AGE e passou a deter mais de 99% do capital social da SAF Botafogo.



A SAF Botafogo esclarece ainda que embora os direitos políticos de sua acionista minoritária Eagle Bidco estejam suspensos por decisão judicial proferida pela 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, seguiu estritamente todos os trâmites legais e contratuais para o aumento de capital, incluindo especialmente a publicação do Edital de Convocação para a AGE de aumento de capital, o embasamento financeiro para determinar o preço de emissão justo das ações do aumento de capital por meio da contratação de laudo de avaliação emitido pela Meden Consultoria, empresa de avaliação renomada e que presta serviços à Companhia desde 2021, bem como abriu o prazo de 30 dias previsto na AGE para a Eagle exercer seu direito de preferência para a subscrição da parcela das ações emitidas na AGE proporcionais à sua participação de 49% no capital social da SAF.



Por fim, a SAF Botafogo e seu acionista majoritário Botafogo de Futebol e Regatas esclarecem que a subscrição das ações pelo Botafogo de Futebol e Regatas não acarretará qualquer mudança operacional para a SAF Botafogo, que seguirá operando normalmente suas atividades administrativas, financeiras, jurídicas e esportivas, mantendo a atual estrutura executiva corporativa e de futebol com as seguintes posições:



- CEO: Eduardo Iglesias



- Diretor de Futebol: Léo Coelho



- ⁠Diretor de Player Trading: Deive Bandeira



- Diretor da Base: Augusto Oliveira



- CFO: Felipe Moreira



- CRO: Victor Oliveira



- Diretora de Operações: Flavia Merheb



- Diretor Comercial: Marcelo Furtado



- Diretor Jurídico: Pedro Felipe



- Diretor de Comunicação e Branding: Julio Gracco



O Botafogo de Futebol e Regatas reafirma seu compromisso com a estabilidade institucional, a continuidade das operações e a adoção das medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas obrigações e a sustentabilidade da SAF Botafogo, visando o soerguimento da Companhia e a continuidade de sua recuperação judicial".