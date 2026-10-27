Danilo. BOTAFOGO x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 16 de Setembro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva / Botafogo

Danilo. BOTAFOGO x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 16 de Setembro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/10/2026 16:14

O Botafogo terá um desfalque importante contra o Remo na próxima quarta-feira (28), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA). Em informação confirmada pelo O DIA, Danilo sentiu dores musculares e não viajará com a equipe para o duelo. O volante permanecerá trabalhando no CT Lonier, visando à próxima rodada da competição. terá um desfalque importante contra o Remo na próxima quarta-feira (28), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA). Em informação confirmada pelo, Danilo sentiu dores musculares e não viajará com a equipe para o duelo. O volante permanecerá trabalhando no CT Lonier, visando à próxima rodada da competição.

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No duelo contra o Internacional, no último sábado (24), Danilo foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo, dando lugar a Huguinho. Após deixar o gramado do Beira-Rio, o volante foi visto aplicando gelo na coxa ainda no banco de reservas. No duelo contra o Internacional, no último sábado (24), Danilo foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo, dando lugar a Huguinho. Após deixar o gramado do Beira-Rio, o volante foi visto aplicando gelo na coxa ainda no banco de reservas.

Danilo pelo Botafogo

Danilo é um dos destaques do Botafogo na temporada. O volante é um dos artilheiros da equipe em 2026. Ao todo, disputou 39 jogos, sendo 36 como titular, e anotou 13 gols e três assistências.

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Os bons números do atleta fizeram com que Danilo entrasse no radar da Seleção Brasileira e fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o país na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, entrou em campo em quatro dos cinco jogos da Canarinha na competição, saindo do banco de reservas, mas não teve participações em gols.



No Mundial, a Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, por 2 a 1. No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols noruegueses, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter um pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação. Os bons números do atleta fizeram com que Danilo entrasse no radar da Seleção Brasileira e fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar o país na Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, entrou em campo em quatro dos cinco jogos da Canarinha na competição, saindo do banco de reservas, mas não teve participações em gols.No Mundial, a Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, por 2 a 1. No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols noruegueses, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter um pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação.

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Momento do Botafogo na temporada

O Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 3 a 0 para o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Na ocasião, Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram para o Colorado.



No momento, a equipe carioca ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, cinco a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento. No segundo turno da competição, a equipe acumula apenas três vitórias em 13 jogos.

Possível retorno de Danilo

Danilo se prepara para retornar à equipe no próximo duelo do Botafogo contra o Atlético-MG, no dia 4 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.