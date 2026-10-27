Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Clement Mahoudeau / AFP

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Empresário responsável pela compra da SAF do Glorioso em 2022, John Textor segue fazendo jogo duro sobre as mudanças no clube. Nesta terça-feira (26), o Botafogo confirmou a compra de 99% das ações, postas à venda por valor simbólico, o que fez com que a participação da empresa do estadunidense ficasse em menos de 1%. Em pronunciamento, o ex-dono discordou da iniciativa.
Leia mais: Danilo sente dores musculares e desfalca o Botafogo contra o Remo
"As engrenagens da justiça giram em um ritmo quando o Clube Social pede o impossível, mas em outra linha do tempo para mim", diz trecho de publicação de Textor, em seu perfil no "X", sobre a determinação judicial que fez com que as ações da Eagle Football Holdings Bidco fossem dissolvidas e posteriormente adquiridas de volta pelo Alvinegro.
Mandatário da Eagle em 2022, quando assumiu o Glorioso, John Textor foi afastado em fevereiro deste ano e retomou o controle da empresa em setembro. Com isso, voltou a se autodeclarar "dono da SAF do Botafogo", se apoiando na decisão da Justiça norte-americana que o devolveu ao poder da companhia. Segundo ele, a determinação também tem de ser respeitada no Brasil. 
"O Tribunal dos EUA reconheceu minha propriedade das ações. Estou buscando o reconhecimento desse direito no Brasil, e a anulação de ações corporativas que considero ilícitas. Espero que as decisões judiciais em ambos os meus países sejam respeitadas, mas entendo que o clube não pode permanecer em limbo indefinidamente", argumentou o investidor no post desta tarde.
Leia também: Tite busca primeira vitória fora de casa por maior alívio no Botafogo
Com Textor afastado no Alvinegro, a decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo clube foi a seguinte: 51% das ações da SAF, antes pertencentes à Eagle, seriam postas à venda por R$ 0,01 cada, totalizando valor de R$ 2 milhões. Foi assim que, nesta terça (26), o Botafogo conseguiu recomprá-las. Pouco depois, o investidor declarou que teve a oportunidade de adquirir as ações, mas não considerou fazê-lo.
"Sim, tive a oportunidade de comprar as ações disponibilizadas indevidamente para a Eagle Bidco nesta assembleia de acionistas — mas como posso comprar algo que já me pertence? A validade desta assembleia (tornada possível por um juiz do Rio que se recusou a decidir sobre minha liminar para pará-la, e após cerca de 30 dias ainda não decidiu sobre a parada da diluição obviamente corrupta das minhas ações) é o que estou contestando em juízo", continuou.
Confira mais: Árbitro criticado por dirigente do Botafogo apita jogo contra o Remo
Por fim, com ar de dono do clube, Textor convidou o possível novo investidor, Gabriel de Alba, e o presidente do Clube Social, João Paulo Magalhães, a dialogarem com ele sobre os próximos passos da SAF. "Confiante de que o Brasil respeitará as decisões dos EUA e em breve devolverá o clube a mim, convido Gabriel, JP e Carlos (Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo) a colocarem o clube acima de nossas diferenças pessoais", completou o estadunidense.