Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022 - Clement Mahoudeau / AFP

Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Clement Mahoudeau / AFP

Publicado 27/10/2026 18:10

Empresário responsável pela compra da SAF do Glorioso em 2022, John Textor segue fazendo jogo duro sobre as mudanças no clube. Nesta terça-feira (26), o Botafogo confirmou a compra de 99% das ações , postas à venda por valor simbólico, o que fez com que a participação da empresa do estadunidense ficasse em menos de 1%. Em pronunciamento, o ex-dono discordou da iniciativa.

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"As engrenagens da justiça giram em um ritmo quando o Clube Social pede o impossível, mas em outra linha do tempo para mim", diz trecho de publicação de Textor, em seu perfil no "X", sobre a determinação judicial que fez com que as ações da Eagle Football Holdings Bidco fossem dissolvidas e posteriormente adquiridas de volta pelo Alvinegro.

Mandatário da Eagle em 2022, quando assumiu o Glorioso, John Textor foi afastado em fevereiro deste ano e retomou o controle da empresa em setembro. Com isso, voltou a se autodeclarar "dono da SAF do Botafogo" , se apoiando na decisão da Justiça norte-americana que o devolveu ao poder da companhia. Segundo ele, a determinação também tem de ser respeitada no Brasil.

"O Tribunal dos EUA reconheceu minha propriedade das ações. Estou buscando o reconhecimento desse direito no Brasil, e a anulação de ações corporativas que considero ilícitas. Espero que as decisões judiciais em ambos os meus países sejam respeitadas, mas entendo que o clube não pode permanecer em limbo indefinidamente", argumentou o investidor no post desta tarde.



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Com Textor afastado no Alvinegro, a decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo clube foi a seguinte: 51% das ações da SAF, antes pertencentes à Eagle, seriam postas à venda por R$ 0,01 cada, totalizando valor de R$ 2 milhões. Foi assim que, nesta terça (26), o Botafogo conseguiu recomprá-las. Pouco depois, o investidor declarou que teve a oportunidade de adquirir as ações, mas não considerou fazê-lo.

"Sim, tive a oportunidade de comprar as ações disponibilizadas indevidamente para a Eagle Bidco nesta assembleia de acionistas — mas como posso comprar algo que já me pertence? A validade desta assembleia (tornada possível por um juiz do Rio que se recusou a decidir sobre minha liminar para pará-la, e após cerca de 30 dias ainda não decidiu sobre a parada da diluição obviamente corrupta das minhas ações) é o que estou contestando em juízo", continuou.



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Por fim, com ar de dono do clube, Textor convidou o possível novo investidor, Gabriel de Alba, e o presidente do Clube Social, João Paulo Magalhães, a dialogarem com ele sobre os próximos passos da SAF. "Confiante de que o Brasil respeitará as decisões dos EUA e em breve devolverá o clube a mim, convido Gabriel, JP e Carlos (Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo) a colocarem o clube acima de nossas diferenças pessoais", completou o estadunidense.

