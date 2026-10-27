Lédio Carmona é comentarista do SporTV - Reprodução/SporTV

Lédio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/SporTV

Publicado 27/10/2026 18:37

Botafogo na temporada. No programa 'Seleção SporTV', o comentarista criticou os últimos resultados do Glorioso e alertou para a possibilidade de a equipe entrar na briga contra o rebaixamento. Lédio Carmona comentou o momento dona temporada. No programa 'Seleção SporTV', o comentarista criticou os últimos resultados do Glorioso e alertou para a possibilidade de a equipe entrar na briga contra o rebaixamento.

Leia mais: Danilo sente dores musculares e desfalca o Botafogo contra o Remo



"O Botafogo está se tornando um candidato potencial (ao Z-4), porque ele não consegue jogar, não consegue definir jogos. É um time sem vigor, sem alma. Nenhum senso de urgência para nada. Parece que o Botafogo perde todas as divididas e não ganha uma segunda bola. Isso aí é uma coisa, cara, que tem que ser cobrada. O Tite tem que cobrar, a diretoria tem que cobrar, e parece que não tem ninguém cobrando. O Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro, correndo risco, como se estivesse jogando um torneio de verão em Mar del Plata", comentou.



O Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 3 a 0 para o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Na ocasião, Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram para o Colorado.



No momento, a equipe carioca ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, cinco a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento. No segundo turno da competição, a equipe acumula apenas três vitórias em 13 jogos.



"Tite parece que não esperava o pacote que ele herdou, entendeu? E ele ainda não realizou isso. Só que ele não tem tempo para realizar, ele tem que fazer. Tem seis rodadas aí para somar seis pontos. E olhando, é difícil", concluiu. "O Botafogo está se tornando um candidato potencial (ao Z-4), porque ele não consegue jogar, não consegue definir jogos. É um time sem vigor, sem alma. Nenhum senso de urgência para nada. Parece que o Botafogo perde todas as divididas e não ganha uma segunda bola. Isso aí é uma coisa, cara, que tem que ser cobrada. O Tite tem que cobrar, a diretoria tem que cobrar, e parece que não tem ninguém cobrando. O Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro, correndo risco, como se estivesse jogando um torneio de verão em Mar del Plata", comentou.O Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 3 a 0 para o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Na ocasião, Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram para o Colorado.No momento, a equipe carioca ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, cinco a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento. No segundo turno da competição, a equipe acumula apenas três vitórias em 13 jogos."Tite parece que não esperava o pacote que ele herdou, entendeu? E ele ainda não realizou isso. Só que ele não tem tempo para realizar, ele tem que fazer. Tem seis rodadas aí para somar seis pontos. E olhando, é difícil", concluiu.

Próximo compromisso do Botafogo

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28), contra o Remo, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA), às 21h30 (de Brasília). A equipe não contará com um de seus artilheiros: Danilo sentiu dores musculares e não viajará com o elenco para o duelo. O volante permanecerá trabalhando no CT Lonier, visando à próxima rodada da competição.



Outro desfalque é Montoro. O meia-atacante levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional e precisará cumprir suspensão automática. Nesta temporada, o argentino acumula três gols e seis assistências em 44 partidas, sendo 37 como titular. O marroquino Ziyech deve ser o substituto.

Os jogos que restam ao Botafogo



. Botafogo x Atlético-MG (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti