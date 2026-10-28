Tite busca reação no BotafogoVítor Silva / Botafogo
Onde assistir
Como chega o Glorioso
Provável escalação do Remo
Arbitragem
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
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Tite busca reação no BotafogoVítor Silva / Botafogo
Remo x Botafogo: onde assistir, escalações, arbitragem
Tite busca sua segunda vitória pelo Glorioso, mas terá desfalques de peso: Danilo, lesionado, e Montoro, suspenso, não viajaram a Belém
Comentarista critica postura do Botafogo e cobra reação de Tite
Glorioso tem apenas três vitórias em 13 jogos no segundo turno e está cinco pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão
Textor pede 'reconciliação' e critica recompra de ações do Botafogo
Em movimento realizado nesta terça-feira (27), clube se tornou dono de 99% da SAF; Eagle, empresa do estadunidense, ficou com menos de 1%
Danilo sente dores musculares e desfalca o Botafogo contra o Remo
Volante saiu no segundo tempo contra o Internacional e ficará no CT Lonier visando ao retorno na próxima rodada do Brasileirão
Botafogo confirma compra de ações e passa a ser dono de 99% da SAF
Eagle, de John Textor, fica com participação ínfima após emissão de 200 milhões de novas ações da empresa de futebol do Glorioso
Tite busca primeira vitória fora de casa por maior alívio no Botafogo
Glorioso ainda não conseguiu ganhar como visitante sob o comando do técnico, que assumiu o elenco em meados de setembro
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