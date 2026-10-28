Tite busca reação no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tite busca reação no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2026 08:17

O Botafogo enfrenta o Remo no estádio Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), às 21h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após perder para o Internacional por 3 a 0 , o Glorioso busca se recuperar e conquistar os três pontos fora de casa para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Para isso, o clube precisará vencer a equipe paraense, vice-lanterna da competição que não vence há 14 jogos, somando um jejum de três meses.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Glorioso

O técnico Tite, que até agora acumula uma vitória, um empate e três derrotas em pouco mais de um mês pelo Alvinegro, terá um desfalque de peso para a partida: o meia Danilo sentiu dores musculares e não viajou com a delegação ao Pará. Com isso, há a chance de o treinador escalar Huguinho, uma substituição que foi feita no confronto com o Internacional.

Além dele, o meia Montoro, que recebeu o cartão amarelo no último jogo, está suspenso e também ficou no Rio. Para o setor, o treinador pode optar por Ziyech centralizado, o que deixaria a disputa pela vaga na ponta direita com Júnior Santos e Medina.

Portanto, a escalação do Botafogo deve ser: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan e Huguinho; Medina (Júnior Santos), Ziyech e Matheus Martins; Tiquinho Soares.

Provável escalação do Remo

O atacante Gabriel Taliari retornará ao time do treinador Thiago Carpini. Apesar disso, na defesa, o zagueiro Zé Ivaldo está fora do duelo por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro. Sendo assim, Tchamba deve reforçar a equipe no setor.

No meio-campo, Zé Welison e Patrick devem permanecer na escalação, enquanto Leonel Picco e Zé Ricardo disputam a vaga restante.

Sendo assim, o Remo deve ir a campo com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon Matheus; Zé Welison, Patrick e Picco (Zé Ricardo); David Braga (Galeano), Jajá e Taliari.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)