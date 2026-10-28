Arthur Cabral deverá ser titular novamente - Vitor Silva/Botafogo

Arthur Cabral deverá ser titular novamenteVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/10/2026 12:40

O Botafogo deve ter mais uma mudança no ataque na próxima partida do Brasileiro. Arthur Cabral, de 28 anos, deve voltar ao time titular contra o Remo nesta quarta-feira (28), em Belém. Com isso, Tiquinho Soares voltará para o banco de reservas . As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Tite vem fazendo mudanças alternando entre o titular da função. Nas três primeiras partidas, Arthur Cabral começou jogando. Depois, Tiquinho teve oportunidade, marcou na vitória contra a Chapecoense, e contra o Internacional, em Porto Alegre, passou em branco. Com isso, Arthur Cabral deve voltar a iniciar o jogo.

Em 11º lugar no Brasileirão, o Botafogo ainda luta para encerrar totalmente o risco de rebaixamento para depois pensar em classificar para alguma competição continental. Antes da partida contra o Galo, os cariocas entram em campo contra o Internacional, em Porto Alegre e contra o Remo, em Belém. O Alvinegro também vai enfrentar o Corinthians, em São Paulo, o São Paulo e o Bahia, no Rio, e encerra sua participação na Série A diante do Santos, na Vila Belmiro.

Luta contra o rebaixamento

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão expostos no portal "Infobola", o Botafogo tem apenas 2% de risco de rebaixamento. O Vasco, rival do Alvinegro, é a equipe carioca com mais possibilidades de queda: 11%. Flamengo e Fluminense, que ocupam as primeiras colocações, não estão em apuros.



A Chapecoense e o Remo estão virtualmente rebaixados. Os catarinenses, que estão em último lugar com apenas 21 pontos, tem 99% de risco de cair para a Segundona. A equipe de Belém vem em seguida com 26 pontos e 99% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.



Em 18º e em 17º lugar aparecem Corinthians e Grêmio. Os paulistas estão em situação pior com 33 pontos e com 63% de risco de ser rebaixado. O Tricolor, com um ponto a mais, tem 57%. Depois, aparece o Internacional, fora da zona de rebaixamento, com 37%.

O Mirassol ainda está em uma situação difícil, e tem 22% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Depois deles, Vitória, com 9%, e o Coritiba, com 7%, precisam ficar ligados para encerrar o risco o mais breve possível.

A dupla carioca, Vasco e Botafogo, está mais distante, mas ainda tem possibilidades de um novo rebaixamento. O Cruz-Maltino aparece com 4% e o Alvinegro com 3%.