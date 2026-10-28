Arthur Cabral deverá ser titular novamenteVitor Silva/Botafogo
Arthur Cabral deve voltar ao time titular do Botafogo contra o Remo
Tite tem feito mudanças e ainda procura o atleta ideal para executar a função no Alvinegro nos jogos do Brasileirão de 2026
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