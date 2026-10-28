Cidinho, ex-jogador do BotafogoVITOR SILVA / Botafogo
Ex-jogador culpa Botafogo por aposentadoria precoce e aciona justiça
Revelado pelo próprio Alvinegro, Cidinho acredita que as lesões que o fizeram encerrar a carreira são de responsabilidade da ex-equipe
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
Volante marcou o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, mas não evitou derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28)
Em noite para esquecer, Botafogo perde para o Remo e amplia série ruim
Alvinegro sofreu gols de Jajá e Picco no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão; Edenilson diminuiu no fim
Ex-jogador culpa Botafogo por aposentadoria precoce e aciona justiça
Revelado pelo próprio Alvinegro, Cidinho acredita que as lesões que o fizeram encerrar a carreira são de responsabilidade da ex-equipe
Arthur Cabral deve voltar ao time titular do Botafogo contra o Remo
Tite tem feito mudanças e ainda procura o atleta ideal para executar a função no Alvinegro nos jogos do Brasileirão de 2026
Remo x Botafogo: onde assistir, escalações, arbitragem
Tite busca sua segunda vitória pelo Glorioso, mas terá desfalques de peso: Danilo, lesionado, e Montoro, suspenso, não viajaram a Belém
Comentarista critica postura do Botafogo e cobra reação de Tite
Glorioso tem apenas três vitórias em 13 jogos no segundo turno e está cinco pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão
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