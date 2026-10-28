Cidinho, ex-jogador do Botafogo - VITOR SILVA / Botafogo

Cidinho, ex-jogador do BotafogoVITOR SILVA / Botafogo

Publicado 28/10/2026 18:12

Botafogo neste século, o meio-campista Cidinho acionou a Justiça contra o clube que o revelou. O ex-jogador alega que o Alvinegro tem relação direta com as lesões que ocasionaram o fim precoce de sua carreira, aos 29 anos. Ele cobra danos morais e materiais, além de uma pensão por sua carreira ter sido encurtada. Uma das grandes promessas doneste século, o meio-campista Cidinho acionou a Justiça contra o clube que o revelou. O ex-jogador alega que o Alvinegro tem relação direta com as lesões que ocasionaram o fim precoce de sua carreira, aos 29 anos. Ele cobra danos morais e materiais, além de uma pensão por sua carreira ter sido encurtada.

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Neste ano, o ex-atleta afirmou que um médico deu o diagnóstico de sequela permanente em seu joelho, por conta das lesões que sofreu enquanto atuava pelo Glorioso. Assim, ele foi atrás de seus direitos junto à Justiça carioca e pede cerca de R$ 8,8 milhões, mas, somando todos os valores da ação processual, as cifras chegariam a algo próximo de R$ 9,9 milhões, de acordo com a "ESPN".

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A primeira lesão sofrida foi em 2013, quando, em uma partida do Carioca contra o Madureira, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior (LCA) de seu joelho esquerdo. Em decorrência disso, o meio-campista operou a região, teve algumas complicações e ficou 13 meses afastado dos gramados. Em sua volta, após ter jogado poucas partidas, machucou novamente o local, mantendo-se no departamento médico.

Diante das lesões graves, o Botafogo optou por não renovar o contrato com ele, que se encerrava no final de 2015. A partir deste ponto, Cidinho não conseguiu se firmar em nenhuma equipe por conta de suas dores e lesões recorrentes no joelho.

Carreira de Cidinho

Nascido em Mesquita, Cidinho surgiu como uma grande promessa nas categorias de base de futsal do Botafogo. Em pouco tempo, por conta de seu destaque entre os seus companheiros, o meio-campista fez a transição para o gramado.

Pelas categorias inferiores do clube, o jogador seguiu sendo protagonista e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20 aos seus 17 anos, em 2010. No ano seguinte, estreou pela primeira vez no profissional do Botafogo e fez parte do plantel que jogou o Pan-Americano de 2011.

Sua carreira seguia em ascensão até se lesionar pela primeira vez. Depois disso, rodou por diversas equipes do mercado asiático e das divisões inferiores europeias, mas sem conseguir se adaptar ou ter sequência por conta de seu estado físico instável.

Até que, em 2023, aos seus 29 anos, o jogador optou pela aposentadoria de forma precoce, por acreditar que não iria conseguir mais render em alto nível.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza