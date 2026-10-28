Edenilson celebra gol 'de honra' do Botafogo contra o Remo - Vitor Silva / Botafogo

Edenilson celebra gol 'de honra' do Botafogo contra o RemoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/10/2026 23:58 | Atualizado 29/10/2026 00:16

Autor do gol que diminuiu o prejuízo do Botafogo na derrota por 2 a 1 para o Remo , no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Edenilson lamentou a atuação do setor defensivo. Para ele, os dois tentos do adversário foram "fáceis" e poderiam ter sido evitados. Ainda assim, o volante mostrou confiança em uma recuperação alvinegra no campeonato, mesmo com sequência ruim.

"É uma dificuldade que nós mesmos nos colocamos. Só nós, com trabalho, podemos sair. É o segundo jogo que nós tomamos gols fáceis, que não é o que é treinado. A gente treina muito bem nossa linha e nossa postura. Então cabe a nós corrigir isso com o professor, trabalhar, para poder sair dessa situação o quanto antes", analisou Edenilson, após o jogo, em entrevista à "TV Globo".

Derrotado pelo Leão Azul, o Glorioso completou três meses sem vencer como visitante. Além disso, coroou péssimo começo de trabalho de Tite. Este foi o quarto revés do clube carioca nas primeiras seis partidas sob comando do treinador, que só venceu a lanterna Chapecoense desde que chegou. Com isso, o Alvinegro estacionou na tabela e tem assistido à arrancada de alguns dos concorrentes na briga contra o Z-4.

Como foi o gol de Edenilson?

Aos 37 minutos do segundo tempo, em momento de abafa do Botafogo, cobrança de escanteio pela esquerda virou uma verdadeira "altinha" alvinegra dentro da área, até que Edenilson apareceu para cabecear forte e balançar as redes. Porém, neste momento o Glorioso já perdia por dois gols de diferença e não conseguiu completar a reação.

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No primeiro tempo, Jajá aproveitou bobeira de Domingos Andrade, que deixou cruzamento de Marcelinho passar entre suas pernas, para colocar o Remo na frente aos 8 minutos. Depois do intervalo, o argentino Picco aproveitou o quique da bola para pegar "na veia" e finalizar no ângulo, sem chances para Gabriel Batista, ampliando a vantagem remista.

Botafogo busca reabilitação no Brasileiro

Após a derrota, o Glorioso ficou na 11ª posição da tabela, com 39 pontos, cinco à frente Grêmio, primeiro time do Z-4. Porém, vale lembrar que o Imortal e outras equipes que tentam escapar do Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta reabilitação no Brasileiro contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.