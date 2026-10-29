Contra o Remo, Tite amargou quarta derrota em seis jogos no BotafogoVitor Silva / Botafogo
Tite liga revés do Botafogo a 'gol cedo' do Remo: 'Não tivemos força'
Jajá abriu o placar para o Leão Azul nesta quarta-feira (28) logo aos 8 minutos; Picco ampliou e Edenilson descontou para o Alvinegro no fim
Tite liga revés do Botafogo a 'gol cedo' do Remo: 'Não tivemos força'
Jajá abriu o placar para o Leão Azul nesta quarta-feira (28) logo aos 8 minutos; Picco ampliou e Edenilson descontou para o Alvinegro no fim
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
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