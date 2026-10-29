Contra o Remo, Tite amargou quarta derrota em seis jogos no BotafogoVitor Silva / Botafogo

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João Vitor Cravo
Técnico do Botafogo, Tite vive "maus bocados" desde que assumiu a equipe. Com a derrota por 2 a 1 para o Remo, vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada, o Glorioso chegou ao quarto revés nos seis primeiros jogos sob comando do treinador. Para ele, o resultado ruim foi consequência do gol sofrido logo aos 8 minutos do primeiro tempo.
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"O jogo foi condicionado, principalmente, por sofremos o gol cedo no primeiro tempo. A gente buscou e estabeleceu volume, mas sair atrás tráz uma pressão muito forte. Aconteceu no segundo tempo também. Mesmo fazendo o gol, nós não tivemos a força para buscar o empate", analisou Tite, em entrevista coletiva.
Em noite de desatenção, o Botafogo sofreu gols no começo dos dois tempos. Jajá aproveitou falha de Domingos Andrade, que deixou a bola passar no meio de suas pernas, para abrir o placar. Depois, Gabriel Taliari teve espaço pela ponta para encontrar Picco, que finalizou na entrada da área, com o peito do pé, "na gaveta" do goleiro Gabriel Batista.
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Sem Danilo, com problema na coxa direita, e Montoro, suspenso pelo terceiro amarelo, Tite teve que lidar com opções reduzidas diante do Remo. Com isso, o Alvinegro foi menos efetivo no ataque e menos duro na defesa. Porém, ele negou que a má atuação demonstre que o elenco esteja esgotado fisicamente. Na verdade, o técnico atribuiu a baixa efetividade à falta de confiança, fruto da sequência de maus resultados.
"Esgotamento, não. O que acontece é que, de um jogo para outro, naturalmente, um atleta vai ter um declínio físico. Aí surge a possibilidade de entrar e acelerar o jogo, como foi o caso do Toledo, do Paulinho e do Edenilson. Quando o resultado não vem, isso afeta a confiança e, daqui a pouco, o lance mais refinado, a capacidade de finalização e a entrada no lado oposto acabam se perdendo. Então, mesmo tendo volume de jogo, não conseguimos traduzir isso em gols e virar o jogo", lamentou.
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Com a derrota para o Remo, o Glorioso estacionou na 11ª posição do Brasileirão, com 39 pontos, cinco à frente Grêmio, primeiro time do Z-4. Porém, vale lembrar que o Tricolor de Porto Alegre e outras equipes que brigam para fugir do Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta reabilitação no campeonato contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.