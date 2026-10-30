Primeiro gol do Glorioso ainda contou com belo corta-luz de Arthur Cabral - Vitor Silva / Botafogo

Primeiro gol do Glorioso ainda contou com belo corta-luz de Arthur CabralVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/10/2026 07:00

Botafogo vive um período de seca com os centroavantes. Nos últimos tempos, o ataque alvinegro está tendo grande dificuldade para balançar as redes das equipes adversárias e apresentou uma queda durante o segundo turno do Brasileirão. Desde a chegada do técnico Tite, o time marcou apenas quatro vezes em seis jogos, com média inferior a um por partida. vive um período de seca com os centroavantes. Nos últimos tempos, o ataque alvinegro está tendo grande dificuldade para balançar as redes das equipes adversárias e apresentou uma queda durante o segundo turno do Brasileirão. Desde a chegada do técnico Tite, o time marcou apenas quatro vezes em seis jogos, com média inferior a um por partida.

Leia mais: Botafogo chega a 10 gols sofridos em seis jogos na era Tite

Durante o returno do Brasileirão, apenas em uma oportunidade um jogador do setor ofensivo do Botafogo conseguiu marcar — Tiquinho Soares, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, pela 31ª rodada, no dia 17 de outubro. Antes disso, os últimos atacantes que haviam conseguido balançar as redes foram os jovens Kadir e Lucas Emanuel, que marcaram os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na 19ª rodada.

No período posterior a isso, o Alvinegro marcou apenas 12 vezes. Com exceção do único gol de Tiquinho, apenas meio-campistas e defensores marcaram, com Danilo liderando a lista com três, e Alex Telles e Santi Rodríguez completando o pódio com dois cada um. O meia uruguaio, inclusive, não faz mais parte do plantel, já que foi vendido para Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Outro ponto que está agravando a situação é o longo jejum que a principal referência ofensiva do Botafogo, Arthur Cabral. O centroavante está a 17 partidas sem conseguir balançar as redes, marca inédita ao longo da carreira inteira do jogador de 28 anos. A última vez que ele marcou foi contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão, no dia 17 de abril, quando fez três gols do triunfo por 3 a 1.

Situação atual no campeonato

Apesar da dificuldade dos centroavantes em marcar gols, o Botafogo está em situação razoavelmente confortável. Atualmente, o clube ocupa do 11° lugar na tabela do Brasileirão com 39 pontos, cinco a mais que o primeiro da zona do rebaixamento, o Grêmio. Mas também está distante de disputar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, estando quatro pontos atrás do 10° colocado, o São Paulo.

O Glorioso volta a campo para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4). O jogo será válido pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Mesmo com uma certa vantagem para o primeiro colocado do Z4, o clube almeja ganhar para afastar de vez a possibilidade de cair para a Série B. Até lá, o técnico Tite terá tempo para reorganizar o time e mudar o cenário.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza