Primeiro gol do Glorioso ainda contou com belo corta-luz de Arthur CabralVitor Silva / Botafogo
Botafogo sofre com 'seca' de atacantes no segundo turno do Brasileirão
Meio-campistas e defensores estão sendo os responsáveis por marcar pelo Alvinegro neste período de jejum que o setor ofensivo está passando
Botafogo sofre com 'seca' de atacantes no segundo turno do Brasileirão
Meio-campistas e defensores estão sendo os responsáveis por marcar pelo Alvinegro neste período de jejum que o setor ofensivo está passando
Botafogo mantém confiança em Tite apesar de sequência negativa
Treinador soma apenas uma vitória em seis jogos à frente do Glorioso, que ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro
Danilo é convocado pela seleção brasileira e pode desfalcar o Botafogo
Volante foi chamado para dois amistosos em Singapura e tem chance de ficar fora do duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão
Botafogo chega a 10 gols sofridos em seis jogos na era Tite
Alvinegro só conseguiu não ser vazado no jogo contra a Chapecoense, lanterna da competição, desde a estreia do técnico em setembro
Tite liga revés do Botafogo a 'gol cedo' do Remo: 'Não tivemos força'
Jajá abriu o placar para o Leão Azul nesta quarta-feira (28) logo aos 8 minutos; Picco ampliou e Edenilson descontou para o Alvinegro no fim
Edenilson reprova 'gols fáceis' sofridos pelo Botafogo contra o Remo
Volante marcou o gol que diminuiu o placar para 2 a 1, mas não evitou derrota para o vice-lanterna do Brasileirão, nesta quarta-feira (28)
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