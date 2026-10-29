Danilo em campo pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
O duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h15 (de Brasília), em Singapura. Já o amistoso contra a seleção anfitriã está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília), um dia antes da data-base divulgada pela CBF para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Danilo pode desfalcar o Botafogo contra o Corinthians, no dia 18, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, devido ao curto intervalo entre o último amistoso e a retomada da competição nacional.
Danilo pelo Botafogo
No Mundial, a Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final diante da Noruega, por 2 a 1. No segundo tempo, Erling Haaland marcou os dois gols noruegueses, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter pênalti nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a eliminação.
Momento do Botafogo na temporada
Com esse resultado, o Glorioso estacionou na 11ª posição da tabela, com 39 pontos, cinco à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Tricolor gaúcho e outras equipes que lutam contra o Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta a reabilitação no campeonato diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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