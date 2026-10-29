Tite busca reação no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tite busca reação no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/10/2026 20:00

Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 2 a 1 para o Remo na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, e aumentou a crise. Apesar dos resultados negativos, o treinador da equipe, Tite, de 65 anos, não corre risco de demissão. A diretoria confia no trabalho do técnico e descarta uma mudança no cargo, segundo a "ESPN". não vive um bom momento. O Glorioso vem de derrota por 2 a 1 para o Remo na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, e aumentou a crise. Apesar dos resultados negativos, o treinador da equipe, Tite, de 65 anos, não corre risco de demissão. A diretoria confia no trabalho do técnico e descarta uma mudança no cargo, segundo a "ESPN".

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Os jogadores gostam do técnico e do trabalho, que ainda é recente. Dentro do clube, há o entendimento de que ainda não existem motivos para avaliar negativamente Tite e de que falta "dar liga" à equipe, mas a expectativa é de que o trabalho evolua.

O treinador fez sua estreia pela equipe em setembro, na derrota por 2 a 0 para o Mirassol. Desde sua chegada, foram seis jogos, com quatro derrotas (Mirassol, Vasco, Internacional e Remo), um empate (Coritiba) e uma vitória (Chapecoense).

Recentemente, contra o Remo, o clube paraense abriu o placar logo aos 8 minutos. Pela direita, o lateral Marcelinho cruzou duas vezes. A primeira tentativa parou na defesa alvinegra, mas a segunda passou pelo meio das pernas de Domingos Andrade e sobrou para Jajá, ponta do Leão de Belém, que finalizou forte e rasteiro para abrir o marcador.

O Remo ampliou o placar aos 9 minutos do segundo tempo. Colado à linha de fundo, Gabriel Taliari contou com um desvio de Huguinho para encontrar o volante Picco na entrada da área, com um passe de trivela. Em apenas um toque, o argentino aproveitou o quique da bola para finalizar de peito do pé, "na gaveta", sem chances para o goleiro alvinegro.

O Botafogo reagiu no segundo tempo e marcou aos 37 minutos da etapa final. Após um bate-rebate em cobrança de escanteio, Edenilson apareceu no meio da área para cabecear e diminuir o prejuízo botafoguense, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com esse resultado, o Glorioso estacionou na 11ª posição da tabela, com 39 pontos, cinco à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Tricolor gaúcho e outras equipes que lutam contra o Z-4 ainda não jogaram na rodada. Agora, o Alvinegro tenta a reabilitação no campeonato diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.



Os jogos que restam ao Botafogo

Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza