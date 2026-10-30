Artur em treino do São PauloDivulgação / São Paulo
Botafogo endurece com São Paulo e vê Artur com mercado
Jogador, de 28 anos, tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2029; equipes do Oriente Médio tem interesse na contratação
Botafogo pode ter desfalque contra Atlético-MG por cláusula contratual
Júnior Santos pertence ao clube mineiro, mas está emprestado ao Glorioso até o fim da temporada; no primeiro turno, ele não atuou
Comentarista critica início de Tite no Botafogo: 'Sem energia'
PC Vasconcellos prega autocrítica e relembra fracassos na temporada, apontando falta de envolvimento do elenco alvinegro ao longo de 2026
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Botafogo sofre com 'seca' de atacantes no segundo turno do Brasileirão
Meio-campistas e defensores estão sendo os responsáveis por marcar pelo Alvinegro neste período de jejum que o setor ofensivo está passando
Botafogo mantém confiança em Tite apesar de sequência negativa
Treinador soma apenas uma vitória em seis jogos à frente do Glorioso, que ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro
Danilo é convocado pela seleção brasileira e pode desfalcar o Botafogo
Volante foi chamado para dois amistosos em Singapura e tem chance de ficar fora do duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão
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