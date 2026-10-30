Artur em treino do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Artur em treino do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 30/10/2026 15:40

Apesar do desejo do São Paulo e do jogador, o futuro de Artur, de 28 anos, parece não ser continuar no clube paulista. De acordo com informações do portal "UOL", o Botafogo está endurecendo a negociação e acredita que o atacante tem mercado para uma possível negociação.

Artur está emprestado ao São Paulo até o fim de ano e o clube do Morumbi tem uma opção de compra no valor de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,6 milhões na cotação atual). A equipe paulista, com problemas financeiros, deseja uma flexibilização dos valores, algo que o Botafogo não está disposto a fazer.

O Alvinegro também descarta renovar o empréstimo com o São Paulo de forma gratuita. A esperança do clube de General Severiano é de receber alguma compensação pelo valor gasto no atacante e entende que o Oriente Médio é uma esperança grande em relação a isso.

Artur chegou ao São Paulo no fim de março sem custo. O clube paulista paga cerca de 60% dos salários do atacante, enquanto o Botafogo fica encarregado pelo restante dos vencimentos de Artur.

O Botafogo pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) ao Zenit, da Rússia, para contratar o atacante Artur em janeiro de 2025. O jogador foi trazido para ser a reposição de Luiz Henrique, que acabou sendo negociado com o clube russo.

Apesar da grande expectativa, Artur não conseguiu desenvolver no Botafogo o futebol esperado pelos torcedores. Ele alternou altos e baixos pelo clube carioca e depois de um ano e dois meses acabou sendo emprestado. O contrato do atacante vai até o fim de 2029. Pelo Alvinegro, Artur entrou em campo em 60 partidas, balançou as redes em dez oportunidades e deu cinco assistências pelo clube de General Severiano.

Artur foi revelado pelo Palmeiras, depois foi emprestado para o Novorizontino, Londrina e Bahia. A sua passagem de maior destaque foi pelo Bragantino nas temporadas de 2020 a 2022. O atacante acabou sendo comprado pelo Alvinegro no começo de 2023 por algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na época). Posteriormente, o atleta foi negociado com o Zenit, da Rússia, em janeiro de 2024 por 15 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 80 milhões na época).