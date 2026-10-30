Jornalista PC Vasconcellos - Reprodução/SporTV

Jornalista PC VasconcellosReprodução/SporTV

Publicado 30/10/2026 16:49

Botafogo, Contratado com a expectativa de organizar o Tite soma seis jogos no comando do time, com uma vitória, um empate e quatro derrotas. O desempenho foi analisado pelo comentarista Paulo Cesar Vasconcellos, no programa "Seleção SporTV", que disse ter se surpreendido de forma negativa com o começo do trabalho.

"Esse ano, o Botafogo saiu na primeira fase da Libertadores, perdendo para o Barcelona (EQU) em casa. O Botafogo foi eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil, a Chapecoense que só falta a oficialização do rebaixamento. E o Botafogo tomou de seis do Cienciano. Ou seja, o Botafogo tem um elenco, óbvio que não quer perder, mas o envolvimento dos caras com o jogo, o incômodo que situações adversas provocam no jogo, não existe", disse o comentarista.

"Eu pensei que ao contratarem o Tite, o que você teria? O ajuste tático, uma equipe compactada, uma equipe equilibrada, uma equipe que não ofereceria espaço, ou seja, uma equipe que sem a bola estaria muito bem organizada, uma equipe que com a bola seria construtora e, do ponto de vista do comportamento, uma equipe envolvida com o jogo."



Na análise de PC, o elenco não quer perder, mas falta envolvimento com o jogo e incômodo diante das situações adversas. Ele esperava que a chegada de Tite trouxesse ajuste tático e uma equipe compacta e equilibrada, organizada sem a bola e construtora com ela, além de mais comprometida.



Como exemplo, o comentarista apontou um lance do segundo tempo contra o Remo, na derrota por 2 a 1 na quarta-feira (28), no Mangueirão. Patrick recebeu pela esquerda e passou entre Vitinho e Huguinho, que não conseguiram vencer a dividida. A imagem do técnico naquele momento chamou a atenção de PC.



"Contra o Remo, no segundo tempo, o Patrick recebe uma bola pela esquerda, vão o Vitinho e o Huguinho marcar, ele passa pelo meio dos dois, os dois não conseguem ganhar a dividida. E você olha, é um Tite absolutamente parado à beira do campo, sem energia. Ele quer trabalhar, eu também acho que ele quer trabalhar. Agora, ele precisa parar e falar assim, 'Cara, está acontecendo comigo no Botafogo o que aconteceu no Cruzeiro, tem um problema meu. Tem alguma coisa que eu não estou funcionando'", avaliou.

"Não adianta uma hora vir o Rodrigo Bellão, outra hora vir o Matheus [Bachi], outra hora vir o Marcelo [Salles], falar com ele, o jogador tem que olhar e ver qual é a energia dele. Então, essa é uma questão que envolve o técnico dizer: 'Como é que eu vou fazer com que esses caras tenham um alto envolvimento com o jogo?'. Os jogadores não estão conseguindo. Tem a questão tática, claro que tem a questão tática, agora tem que chegar e falar: 'Rapaziada, vamos lá, o que está acontecendo com a gente?’”, sugeriu o comentarista.



PC Vasconcellos reconheceu que também há problemas táticos, mas disse que Tite precisa chamar o elenco para uma conversa e perguntar o que está acontecendo com a equipe.



Próximo jogo

O Botafogo vem de derrotas para o Internacional, por 3 a 0, no Beira-Rio, e para o Remo. Tite terá uma semana de treinos até o próximo compromisso, contra o Atlético-MG, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

* Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Gabriel Salotti