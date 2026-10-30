Júnior Santos atuando na derrota por 2 a 1 contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Júnior Santos atuando na derrota por 2 a 1 contra o Remo, pelo Campeonato BrasileiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/10/2026 19:22

O atacante Júnior Santos, de 32 anos, deve desfalcar o Botafogo no confronto da próxima quarta-feira (4), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Ele só poderia atuar na partida caso o Alvinegro optasse por pagar uma multa no valor de R$ 1 milhão.

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O jogador pertence ao Atlético-MG e, no primeiro turno, por conta dessa cláusula imposta no contrato, o Glorioso não o relacionou para a partida, que terminou em 1 a 1, na Arena MRV, válida pela 15ª rodada do campeonato.

Em maio deste ano, ele sofreu uma fissura em seu pé direito, que o deixou fora dos gramados por cerca de três meses. Desde então, não conseguiu reencontrar sua melhor versão e segue oscilando entre o time titular e o reserva.

Com a camisa do Glorioso nesta temporada, o "Jacaré" acumula 27 partidas disputadas, apenas dois gols marcados e nenhuma assistência, desempenho abaixo do que os torcedores esperavam dele.

Relação entre o jogador e o clube

O camisa 7 do Botafogo tem uma história de grande identificação tanto com o clube quanto com a torcida. Júnior Santos chegou pela primeira vez ao Botafogo em agosto de 2022, por empréstimo, e foi uma peça importante naquele ano, ajudando na classificação para a Sul-Americana, no ano em que o time havia retornado à primeira divisão.

No fim daquele ano, assinou em definitivo com o Fortaleza, mas não conseguiu se firmar e apenas três meses depois, retornou ao Glorioso. Em 2023, participou do grande colapso no Campeonato Brasileiro, em que a equipe teve o melhor primeiro turno da história e chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, mas, com uma série de resultados negativos, terminou o torneio no 5º lugar.

Mesmo com uma reformulação no elenco, o "Jacaré" seguiu e viveu seu auge em 2024. O atacante foi um dos grandes protagonistas na "dobradinha" botafoguense, conquistando o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano.

Ao todo, ele fez 50 jogos, marcou 20 gols e deu quatro assistências, sendo o artilheiro da Libertadores e marcando o gol do título já nos acréscimos, na partida que terminou 3 a 1 para o Botafogo contra o Atlético Mineiro, no Monumental de Núñez.

No fim do ano mágico, ele foi vendido para o próprio Atlético Mineiro por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões), mas sofreu com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo e muitos problemas físicos. Agora, o jogador retornou para sua terceira passagem pelo Glorioso, novamente por empréstimo, mas, dessa vez, não está apresentando o mesmo futebol que teve nas anteriores.

Situação atual do Botafogo

Atualmente, o clube ocupa o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 39 pontos, cinco a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, o Grêmio. Mas também está distante de disputar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, estando quatro pontos atrás do 10º colocado, o São Paulo.

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O Glorioso volta a campo para enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira (4). O jogo será válido pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Mesmo com certa vantagem em relação ao primeiro colocado do Z-4, o clube almeja vencer para afastar de vez a possibilidade de cair para a Série B. Até lá, o técnico Tite terá tempo para reorganizar o time e mudar o cenário.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti