Tiquinho comemorando gol na vitória contra a Chapecoense por 1 a 0, pelo Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho comemorando gol na vitória contra a Chapecoense por 1 a 0, pelo BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2026 12:33

O camisa 9 do Botafogo , Tiquinho Soares, reforçou a importância de os torcedores apoiarem a equipe neste momento decisivo da temporada, em coletiva após o treino deste sábado (31). O atacante também garantiu que os jogadores vão "dar a vida" em campo pelo clube.

Leia mais: Botafogo pode ter desfalque contra Atlético-MG por cláusula contratual



"É acreditar, é chamar o torcedor para o estádio, a gente já viu grandes festas que o nosso torcedor fez, nos momentos ruins, nos momentos bons. Então, estamos precisando do nosso torcedor hoje, mais do que nunca. Então, torcedor, vá ao jogo, vá nos apoiar, tenho certeza que a gente vai dar a vida por vocês", afirmou o jogador alvinegro. "É acreditar, é chamar o torcedor para o estádio, a gente já viu grandes festas que o nosso torcedor fez, nos momentos ruins, nos momentos bons. Então, estamos precisando do nosso torcedor hoje, mais do que nunca. Então, torcedor, vá ao jogo, vá nos apoiar, tenho certeza que a gente vai dar a vida por vocês", afirmou o jogador alvinegro.

Hoje, o Glorioso ocupa o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 39 pontos, e, após perder por 2 a 1 para o Remo, na quarta-feira (28), e ver os adversários diretos, Grêmio e Corinthians, vencerem seus respectivos jogos, viu a diferença confortável de cinco pontos para a zona de rebaixamento diminuir para apenas três.

Leia mais: Botafogo endurece com São Paulo e vê Artur com mercado

Assim, viu a probabilidade de cair para a segunda divisão subir de 6,1% para 7,4%, de acordo com a UFMG, e ligou o alerta. Desse modo, o confronto contra o Atlético-MG, que ocorre na próxima quarta-feira (4), tornou-se praticamente uma decisão para o Botafogo. A partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Desempenho abaixo do esperado



Um dos fatores determinantes para o Alvinegro voltar a correr risco de rebaixamento é a sequência negativa atual. Das últimas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Tite perdeu três, empatou uma e conseguiu apenas uma vitória, contra a lanterna Chapecoense, por 1 a 0, no Nilton Santos.

Ao ser perguntado sobre o desempenho do time dentro das quatro linhas, Tiquinho admitiu que a equipe não está passando pela melhor fase, mas reforçou novamente o quanto o apoio dos torcedores pode influenciar a equipe dentro de campo.

"Eu sei que é uma situação bem chata, porque a gente está deixando a desejar dentro de campo. A gente está tentando de todas as formas ter essa confiança, para que a gente possa desempenhar um bom futebol. E aqui é pelo Botafogo. O nosso maior patrimônio que tem aqui é a torcida. Se a torcida desacreditar da gente, aí está errado. Então, o nosso maior aliado é o nosso torcedor, como eu falei. Não vamos deixar nada de fora que atrapalhe o nosso trabalho, o nosso desempenho", finalizou o ídolo.