Gabriel Batista confia em virada de chave do Botafogo diante do Atlético-MGVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Goleiro do Botafogo, Gabriel Batista analisou o momento ruim nesta reta final de temporada. Desde que Tite foi contratado, em meados de setembro, o Glorioso só ganhou um jogo – contra a lanterna isolada Chapecoense, no dia 17 de outubro. De resto, empatou um e perdeu quatro.
Leia mais: Tiquinho reforça papel da torcida em momento decisivo: 'Acreditar'

“O momento não é favorável, mas queremos o quanto antes mudar isso. Temos essa mentalidade, esse pensamento. Estamos trabalhando muito forte para voltar a vencer logo”, disse o arqueiro, em entrevista coletiva neste sábado (31), no CT Lonier.

“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos focados, unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade”, garantiu.
Leia mais: Botafogo pode ter desfalque contra Atlético-MG por cláusula contratual

Apesar da má fase geral, Gabriel Batista tem sido um dos destaques do Alvinegro: “O meu bom momento é fruto do trabalho, do dia a dia com os preparadores de goleiro. Quando cheguei, falei que queria ajudar de qualquer forma. Estou feliz por poder ajudar em campo”.

Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Atualmente, é o 12º colocado, com 39 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Atlético-MG, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça na quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.
Leia mais: Botafogo endurece com o São Paulo e vê Artur com mercado

Outras respostas de Gabriel Batista

. Como se prepara para os momentos difíceis?: “Eu me preparo muito para todos os momentos, não só dos jogos, mas dos treinos também. O dia a dia me proporciona isso, com a qualidade do trabalho dos preparadores de goleiro”.

. Segunda pior defesa: “Qualquer goleiro odeia levar gols. Não podemos carregar isso para dentro de campo (o fato de ser a segunda pior defesa). Precisamos tentar trabalhar da melhor forma para diminuir esses números”.

. Expectativa da torcida: “A expectativa do torcedor é sempre grande, e tem que ser mesmo. Ainda mais pela grandeza do clube. Sabemos que o grupo, pelos nomes que têm, merecia estar em outro lugar na tabela, ter outra pontuação. Mas só vamos conseguir mudar através do trabalho. Estamos mais fechados do que nunca”.

. Sentiu pressão ao assumir a posição?: “É uma responsabilidade boa poder vestir essa camisa, lutar por essa torcida. A pressão existe, mas é tranquila. O que acontece dentro de campo vai muito do que faço no meu dia a dia. Espero que possa continuar ajudando nesta reta final de temporada”.

. Importância do apoio da torcida: “A torcida é o maior patrimônio do clube. Sem dúvida, esperamos tê-la do nosso lado. Tenho certeza que vai estar cheio (na quarta-feira). Queremos conquistar a vitória para proporcionar essa felicidade para eles”.