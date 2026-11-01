Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/11/2026 16:56

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“Nós estamos fechados com ele. É uma coisa nova, ainda está conhecendo a dimensão do que é o Botafogo, conhecendo os companheiros. Claro que é um início de trabalho abaixo, mas a culpa é geral. Não vamos aqui também apontar o dedo para o treinador para dizer que a culpa é só dele”, iniciou o atacante, em entrevista coletiva no CT Lonier.



“A culpa é dos jogadores também, a culpa é de todos. Então basta nós, como falei, com o trabalho no dia a dia, para que possamos sair dessa situação. Esperamos que ele nos ajude e que nós também possamos ajudá-lo. É um conjunto para que possamos tirar o Botafogo dessa situação”, completou. “Nós estamos fechados com ele. É uma coisa nova, ainda está conhecendo a dimensão do que é o Botafogo, conhecendo os companheiros. Claro que é um início de trabalho abaixo, mas a culpa é geral. Não vamos aqui também apontar o dedo para o treinador para dizer que a culpa é só dele”, iniciou o atacante, em entrevista coletiva no CT Lonier.“A culpa é dos jogadores também, a culpa é de todos. Então basta nós, como falei, com o trabalho no dia a dia, para que possamos sair dessa situação. Esperamos que ele nos ajude e que nós também possamos ajudá-lo. É um conjunto para que possamos tirar o Botafogo dessa situação”, completou.

Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Atualmente, é o 12º colocado, com 39 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Atlético-MG, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.



“Sabemos da nossa situação, que estamos deixando a desejar. Quarta-feira será um jogo muito importante para nós, uma final. Queremos fazer um grande jogo e, então, retomar a confiança. Acho que estamos precisando de confiança”, disse Tiquinho Soares.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Atlético-MG (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro