Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
“Nós estamos fechados com ele. É uma coisa nova, ainda está conhecendo a dimensão do que é o Botafogo, conhecendo os companheiros. Claro que é um início de trabalho abaixo, mas a culpa é geral. Não vamos aqui também apontar o dedo para o treinador para dizer que a culpa é só dele”, iniciou o atacante, em entrevista coletiva no CT Lonier.
“A culpa é dos jogadores também, a culpa é de todos. Então basta nós, como falei, com o trabalho no dia a dia, para que possamos sair dessa situação. Esperamos que ele nos ajude e que nós também possamos ajudá-lo. É um conjunto para que possamos tirar o Botafogo dessa situação”, completou.
Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro
“Sabemos da nossa situação, que estamos deixando a desejar. Quarta-feira será um jogo muito importante para nós, uma final. Queremos fazer um grande jogo e, então, retomar a confiança. Acho que estamos precisando de confiança”, disse Tiquinho Soares.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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