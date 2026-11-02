Tite ao lado dos torcedores do Botafogo, no CT Lonier - Reprodução

Tite ao lado dos torcedores do Botafogo, no CT LonierReprodução

Publicado 02/11/2026 12:59

Um grupo de torcedores organizados do Botafogo foi ao CT Lonier para cobrar por um melhor desempenho dos jogadores nesta reta final de temporada. No encontro, que aconteceu no último domingo (1º), houve uma conversa com o técnico Tite e o diretor de futebol Léo Coelho.

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Desde que o



O Alvinegro ainda luta para se afastar da dramática briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 39 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela da competição nacional. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36 – seguido por Internacional (35), Remo (29) e Chapecoense (21). Desde que o comandante foi contratado, em meados de setembro , o Glorioso só ganhou um jogo – contra a lanterna isolada Chapecoense, no dia 17 de outubro. De resto, empatou um (Coritiba) e perdeu quatro (Mirassol, Vasco , Internacional e Remo).O Alvinegro ainda luta para se afastar da dramática briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 39 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela da competição nacional. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36 – seguido por Internacional (35), Remo (29) e Chapecoense (21).

Botafogo espera virar a chave contra o Atlético-MG

Sob o comando de Tite, o Botafogo se prepara para encarar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (4). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Batista e Tiquinho Soares destacaram a importância do confronto para que o Glorioso ganhe maior tranquilidade neste fim de ano.

“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade. Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça na quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.

“Sabemos da nossa situação, que estamos deixando a desejar. Quarta-feira será um jogo muito importante para nós, uma final. Queremos fazer um grande jogo e, então, retomar a confiança. Acho que estamos precisando de confiança”, disse Tiquinho Soares.

Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Botafogo x Atlético-MG (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro