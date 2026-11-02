Renato Sanches pertenceu ao PSG entre 2022 e 2026Emmanuel Dunand / AFP
Botafogo avalia disputar reforço português com time da Série A
Glorioso monitora meio-campista de seleção para 2027, mas pode ter concorrência de gigante brasileiro pela conclusão do negócio
São Paulo vai pagar um valor milionária ao Botafogo por conta de Artur
Este valor é referente a uma cláusula imposta no contrato do atleta, que foi atingida pelo mesmo; Ele está emprestado ao Tricolor Paulista
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Organizadas vão ao CT do Botafogo cobrar por melhor desempenho
Sob o comando de Tite, o Glorioso vive mau momento e luta para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Tiquinho sai em defesa de Tite no Botafogo: ‘Fechados com ele’
Atacante analisou o mau começo de trabalho do técnico, mas ressaltou que confia na volta por cima do Glorioso nesta reta final de temporada
Gabriel Batista ressalta ‘união’ no Botafogo para fugir do Z-4
Goleiro garantiu que os jogadores estão ‘mais fechados do que nunca’ para ganhar tranquilidade na reta final do Campeonato Brasileiro
Tiquinho reforça papel da torcida em momento decisivo: 'Acreditar'
Ídolo da torcida garante empenho total da equipe na partida contra o Atlético-MG, que pode ser decisiva na disputa contra o rebaixamento
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