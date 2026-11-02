Renato Sanches pertenceu ao PSG entre 2022 e 2026 - Emmanuel Dunand / AFP

Renato Sanches pertenceu ao PSG entre 2022 e 2026Emmanuel Dunand / AFP

Publicado 02/11/2026 15:06

Na reta final da temporada , o Botafogo já começa a mobilizar o planejamento para o ano que vem. Entre reavaliações internas e saídas, um tópico que já começa a ser discutido no clube é a busca por reforços. Renato Sanches, meio-campista de 29 anos, campeão da Eurocopa de 2016 com Portugal, é um dos nomes que interessam. Porém, o Glorioso pode ter concorrência de outro time da Série A, segundo a "ESPN".

O São Paulo também monitora o jogador português. Na última janela de transferências, neste meio de ano, o clube paulista já havia sondado e demonstrado interesse pelo atleta. Porém, as negociações não evoluíram, principalmente em virtude dos altos valores que fariam parte da contratação. Além disso, o meio-campista havia acabado de ser pai, em agosto, o que travou uma possível mudança repentina para o Brasil.

Ambos os times brasileiros monitoram o atleta e avaliam se vale a pena entrar na briga. Nos bastidores, o Botafogo já deu as primeiras cartadas, comunicando o interesse ao estafe do jogador e sinalizando a intenção de fazer uma proposta em breve. Por outro lado, o São Paulo mantém o desejo de contar com o português, mas não pretende se movimentar até que as eleições presidenciais do clube sejam concluídas, em dezembro.

Segundo a apuração, agora sem clube, Renato Sanches está totalmente disposto a avançar em negociações para se juntar ao futebol brasileiro em 2027. Ele estaria disposto, inclusive, a diminuir sua pedida salarial para concluir a transferência. Após viver longa sequência de contusões, o português retomou sua forma física ideal e, desde agosto, está disponível para jogar.

Quem é Renato Sanches?

Meio-campista de 29 anos, do estilo "box-to-box" (área-a-área), Renato Sanches foi revelado pelo Benfica, de Portugal, com status de grande promessa. Ainda jovem, quando ganhou a Euro de 2016 com a seleção, foi comprado pelo Bayern de Munique. Porém, não conseguiu se desenvolver no time da Baviera e, após empréstimo para o Swansea, da Inglaterra, foi vendido para o Lille, da França.

No time francês, atuou por três temporadas, reencontrou seu bom futebol e chamou a atenção do PSG, que o comprou em 2022. Contudo, atrapalhado por lesões, falta de ritmo de jogo e inconstância na parte física, o meio-campista pulou de empréstimo em empréstimo — por Roma, Benfica e Panathinaikos, da Grécia —, até ter seu contrato rescindido com o time de Paris, em setembro deste ano.