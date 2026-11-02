Artur durante treino coletivo pelo São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC

Artur durante treino coletivo pelo São PauloErico Leonan / São Paulo FC

Publicado 02/11/2026 18:30 | Atualizado 03/11/2026 16:47

Botafogo irá receber R$ 2,7 milhões do São Paulo por conta de uma meta de jogos que estava estipulada no contrato do atacante Artur , emprestado à equipe paulista. Dentro do acordo, está acertado que o valor será dividido em 10 parcelas de R$ 270 mil. A informação foi apurada pelo portal 'UOL'.

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De modo inicial, foi acordado que o Tricolor Paulista arcaria apenas com 60% do salário do jogador, enquanto o Glorioso pagaria o restante. Mas, dentro desse acordo, havia uma meta contratual que faria o São Paulo devolver o valor integral pago pelo Botafogo caso Artur entrasse em campo em 65% das partidas até dezembro. De modo inicial, foi acordado que o Tricolor Paulista arcaria apenas com 60% do salário do jogador, enquanto o Glorioso pagaria o restante. Mas, dentro desse acordo, havia uma meta contratual que faria o São Paulo devolver o valor integral pago pelo Botafogo caso Artur entrasse em campo em 65% das partidas até dezembro.

O vínculo do jogador com a equipe tricolor se encerra em dezembro, mas há um interesse mútuo de que Artur siga no clube. Para isso, o São Paulo precisaria negociar um novo empréstimo ou pagar a opção de compra fixada no contrato do jogador, próxima a 6 milhões de euros (R$ 36,6 milhões na cotação atual), já que o Botafogo não quer diminuir a quantia pedida. Sendo assim, o cenário é visto como improvável diante da dificuldade financeira atual da equipe.

Artur chegou por empréstimo ao São Paulo em baixa, mas, desde então, deu a volta por cima e se tornou titular absoluto e peça essencial para o funcionamento do setor ofensivo da equipe comandada por Dorival Júnior.

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Por parte do jogador, a permanência também é vista com bons olhos. Ele, inclusive, já se expressou publicamente sobre o caso, em entrevista no pós-jogo do triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, no dia 17 de outubro.

"Me reencontrei aqui no São Paulo. Reencontrei meu bom futebol, a alegria que estava faltando. Tomara (que dê para ficar), tomara que dê tudo certo", afirmou o jogador.

Até o momento, com a camisa tricolor, ele disputou 36 partidas, na maioria como titular, conseguiu marcar em seis oportunidades diferentes e deu quatro passes para gol.

Cenário atual do São Paulo

Hoje, o São Paulo está se aproximando de suas eleições para escolher um novo presidente, em meio a uma grande instabilidade política e financeira. Mesmo assim, no cenário esportivo, o Tricolor está em uma situação, no mínimo, cômoda.

O clube está, no momento, ocupando a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e praticamente não há possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Porém, a disputa por uma vaga na Copa Libertadores também aparece como improvável, visto que o Athletico Paranaense, quinto colocado, está 11 pontos à frente da equipe, com apenas cinco rodadas restantes.

A próxima vez que o Soberano entra em campo será na quarta-feira (4), para jogar o clássico contra o Corinthians. O jogo será no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada.