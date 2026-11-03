Depois de cumprir suspensão, Montoro estará à disposição no Botafogo diante do Atlético-MGVítor Silva / Botafogo
O jovem de 19 anos é um dos principais jogadores do Glorioso nesta temporada. Ao todo, acumula três gols e seis assistências em 44 jogos, sendo 37 entre os titulares. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.
A tendência é que o argentino retorne à escalação diante do Galo. Por outro lado, Danilo pode ser desfalque. O volante, que também não entrou em campo no revés para o Leão Azul, se recupera de dores musculares e ainda não tem presença garantida no confronto.
Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro
“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade. Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça nesta quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.