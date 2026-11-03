Depois de cumprir suspensão, Montoro estará à disposição no Botafogo diante do Atlético-MG - Vítor Silva / Botafogo

Depois de cumprir suspensão, Montoro estará à disposição no Botafogo diante do Atlético-MGVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/11/2026 10:31

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O jovem de 19 anos é um dos principais jogadores do Glorioso nesta temporada. Ao todo, acumula três gols e seis assistências em 44 jogos, sendo 37 entre os titulares. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.



A tendência é que o argentino retorne à escalação diante do Galo. Por outro lado, Danilo pode ser desfalque. O volante, que também não entrou em campo no revés para o Leão Azul, se recupera de dores musculares e ainda não tem presença garantida no confronto. O jovem de 19 anos é um dos principais jogadores do Glorioso nesta temporada. Ao todo, acumula três gols e seis assistências em 44 jogos, sendo 37 entre os titulares. A sua contribuição, porém, vai além dos números, já que colabora diretamente para melhorar a dinâmica ofensiva alvinegra.A tendência é que o argentino retorne à escalação diante do Galo. Por outro lado, Danilo pode ser desfalque. O volante, que também não entrou em campo no revés para o Leão Azul, se recupera de dores musculares e ainda não tem presença garantida no confronto.

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Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Atualmente, é o 12º colocado, com 39 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36. O duelo com o Atlético-MG será na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogadores do Glorioso, Gabriel Batista e Tiquinho Soares destacaram a importância da partida para ganhar maior tranquilidade neste fim de ano.

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“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade. Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça nesta quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.

“Sempre há margem para evolução, seja fisicamente, taticamente ou mentalmente. Estamos unidos para mudar esse cenário e ganhar tranquilidade. Queremos retomar as vitórias o quanto antes. Trabalhamos muito para que já aconteça nesta quarta-feira. Estamos focados para fazer um bom jogo e ganhar os três pontos”, afirmou Gabriel Batista.

“Sabemos da nossa situação, que estamos deixando a desejar. Será um jogo muito importante para nós, uma final. Queremos fazer um grande jogo e, então, retomar a confiança. Acho que estamos precisando de confiança”, disse Tiquinho Soares.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Atlético-MG (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro