Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/11/2026 15:02



Botafogo prepara uma mudança no ataque para receber o Atlético-MG nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da última vitória alvinegra na competição, Tiquinho Soares participou da atividade com o grupo principal e ganhou confiança de Tite para recuperar a vaga entre os titulares.

O retorno do camisa 9 representa uma aposta do treinador para encerrar a seca de gols que atrapalham o Botafogo nas últimas rodadas. Com Tite no comando, a equipe disputou seis jogos, venceu apenas um, contra a lanterna Chapecoense, empatou outro e somou quatro derrotas.

A presença do atacante devolve ao Botafogo uma referência fixa dentro da área. Com Ziyech e Matheus Martins abertos pelos lados, o ataque ganha um alvo para os cruzamentos e uma alternativa para pressionar a defesa adversária diante da torcida.

Outros possíveis retornos

Além de Tiquinho, Tite deve promover outras mudanças em relação ao time que perdeu para o Remo, no Mangueirão, em Belém. Montoro cumpriu suspensão na rodada passada e volta ao meio-campo no lugar de Domingos Andrade.

Na defesa, o zagueiro Lucas Monzón se recuperou de problema físico e tem chances de reaparecer entre os titulares. Caso o argentino seja confirmado, Marçal volta para o banco de reservas. O volante Danilo segue fora por questões físicas e não deve ser relacionado.

Botafogo briga para se afastar do Z4

O jogo tem peso grande para o Botafogo na reta final do campeonato. O time carioca ocupa a 12ª posição, com 39 pontos, apenas três acima do Corinthians, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Uma derrota em casa pode aproximar o Alvinegro ainda mais da briga contra a queda. Em caso de rebaixamento, o clube amargará a quarta queda de sua história, depois de 2002, 2014 e 2020.

O retrospecto recente anima a torcida. Desde 2024, os dois clubes se enfrentaram seis vezes, com três vitórias do Botafogo, dois empates e um triunfo do Atlético-MG. O confronto mais marcante do período aconteceu na final da Libertadores de 2024, conquistada pelo time carioca sobre o Galo.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada. No histórico geral, o Botafogo soma 38 vitórias contra 28 do Atlético-MG, além de 22 empates.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza