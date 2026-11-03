Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Tiquinho treina entre titulares e deve voltar ao ataque do Botafogo
Atacante marcou o gol da última vitória do Alvinegro no Brasileirão e ganha chance de Tite contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (4)
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Botafogo terá retorno importante para encarar o Atlético-MG
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Este valor é referente a uma cláusula imposta no contrato do atleta, que foi atingida pelo mesmo; Ele está emprestado ao Tricolor Paulista
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Sob o comando de Tite, o Glorioso vive mau momento e luta para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Tiquinho sai em defesa de Tite no Botafogo: ‘Fechados com ele’
Atacante analisou o mau começo de trabalho do técnico, mas ressaltou que confia na volta por cima do Glorioso nesta reta final de temporada
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