Tiquinho Soares será uma das novidades do Botafogo contra o Atlético-MG - Vitor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares será uma das novidades do Botafogo contra o Atlético-MGVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2026 09:32

A partida desta quarta-feira (4), às 21h30 no Nilton Santos, pode representar alívio ou mais pressão ao Glorioso, enquanto o Galo chega à 34ª rodada tranquilo e pensando na volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

O confronto Botafogo x Atlético-MG coloca frente a frente dois times em situações bem distintas no Brasileirão , pode representar alívio ou mais pressão ao Glorioso, enquanto o Galo chega à 34ª rodada tranquilo e pensando na volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Onde assistir a Botafogo x Atlético-MG



A Globo (TV aberta e streaming) e o Premiere (pay per view) transmitem o duelo.



Provável escalação do Glorioso



Com a zona de rebaixamento cada vez mais perto - agora são dois pontos de distância para o Grêmio -, o time de Tite precisa reagir à péssima fase. Com apenas uma vitória e quatro pontos somados em seis partidas, o treinador já começa a ficar pressionado.



Por isso, o Botafogo terá mais mudanças na equipe titular. A principal deve ser a entrada de Tiquinho Soares no comando do ataque.



Além do centroavante, Montoro retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, Danilo seguirá fora, já que não participou dos últimos treinos por causa de dores na coxa direita.

Outro que não joga é Junior Santos, porque a diretoria não pagou a multa estipulada em contrato para que ele esteja em campo contra o Atlético-MG, que o emprestou. Arthur Chaves, em recuperação de contusão no osso ilíaco e abdômen, segue fora.



A provável escalação do Botafogo é: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Marçal) e Alex Telles; Huguinho, Edenilson (Medina) e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.



Como deve jogar o Galo



Apesar de estar em situação confortável no Brasileirão, em sétimo lugar a quatro pontos do G-5, o time de Eduardo Domínguez vem de sua pior sequência negativa no ano. São quatro derrotas em quatro partidas e o objetivo no Nilton Santos é se recuperar para o duelo com o Grêmio em Belo Horizonte, no fim de semana, e não entrar em crise antes de pegar o Boca Juniors, na final da Copa Sul-Americana, no dia 21.



Mesmo assim, o Atlético-MG deve jogar com uma equipe mista e com três zagueiros, sendo que um deles deve atuar como lateral-direito. Uma possível novidade é a volta do goleiro Everson, recuperado de fratura no pé esquerdo, enquanto a lista de desfalques é grande: Fred, Cassierra, Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier (lesão na coxa).



A possível escalação do Atlético-MG é: Everson (Delfim); Léo Duarte, Vitão e Vitor Hugo e Pascini; Pérez, Cissé, Alexsander e Scarpa; Preciado e Cauã Soares.



Arbitragem no Nilton Santos

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)