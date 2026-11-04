Daniel Arcila jogando pelo León do México - Reprodução / Instagram

Daniel Arcila jogando pelo León do México Reprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 18:32

Botafogo está de olho em Daniel Arcila, meia-atacante colombiano do León, do México. Segundo o jornalista Juan Camilo Ruiz, o Alvinegro e o Brighton, da Inglaterra, demonstraram interesse no jogador e já fizeram os primeiros contatos com o clube mexicano. Até o momento, não há detalhes sobre valores ou propostas formais por parte dos interessados.

Quem é Daniel Arcila

Aos 24 anos, Arcila começou a carreira no Envigado, da Colômbia, e se transferiu para o León em 2025. O meia-atacante tem contrato com o clube mexicano até junho de 2028. Na atual temporada, o jogador soma oito gols e duas assistências em 19 partidas. O bom momento rendeu a primeira convocação para a seleção colombiana, na última Data Fifa.

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Um dos gols do atleta na temporada garantiu a vitória do León por 2 a 1 sobre o Necaxa, fora de casa, pela quarta rodada do Apertura. Na ocasião, Arcila recebeu lançamento longo, driblou o goleiro e finalizou da esquerda da área, aos 27 minutos do primeiro tempo, enquanto o time mexicano tinha um jogador a menos. De acordo com o "Transfermarkt", o meia-atacante está avaliado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,25 milhões na cotação atual).

Um dos gols do atleta na temporada garantiu a vitória do León por 2 a 1 sobre o Necaxa, fora de casa, pela quarta rodada do Apertura. Na ocasião, Arcila recebeu lançamento longo, driblou o goleiro e finalizou da esquerda da área, aos 27 minutos do primeiro tempo, enquanto o time mexicano tinha um jogador a menos. De acordo com o "Transfermarkt", o meia-atacante está avaliado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,25 milhões na cotação atual).

Momento decisivo no Brasileirão



Enquanto planeja o mercado, o Botafogo vive uma reta final decisiva no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos em 33 jogos, e tem dez vitórias, nove empates e 14 derrotas na competição. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos. O Grêmio, 17º colocado, soma 37 pontos, enquanto o Corinthians, 18º, tem 36. Sem chances matemáticas de título, o Botafogo também briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, já que está a duas posições do grupo de classificados.



Segundo o modelo estatístico do "ValorFinal", o Botafogo tem 9,3% de risco de rebaixamento e 31,1% de chance de garantir vaga na Sul-Americana. Por isso, cada ponto nas cinco rodadas restantes pode definir o rumo do clube em 2027.



O time carioca entra em campo nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Nilton Santos, pela 34ª rodada. Depois, visita o Corinthians no dia 18, na Neo Química Arena, e recebe o São Paulo no dia 23, às 20h. A campanha termina com o duelo contra o Bahia, em casa, no fim de semana de 28 e 29 de novembro, e com a visita ao Santos, em 2 de dezembro, pela última rodada.