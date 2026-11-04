Danilo é o grande destaque do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo é o grande destaque do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2026 20:55

O volante Danilo, do Botafogo , foi cortado da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, os dias 14 e 17 de novembro, em Singapura. O jogador, de 25 anos, apresentou uma lesão muscular na coxa direita e, por isso, foi desconvocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (4). O treinador italiano não irá chamar nenhum jogador para substituí-lo.

A seleção brasileira enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois encara Singapura, no dia 17, às 7h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura. Na última Data Fifa, o Brasil enfrentou a Austrália, duas vezes, e a Índia. No primeiro jogo, empatou com os australianos por 1 a 1 e, depois, venceu 4 a 2, antes de também golear os indianos por 4 a 0.

Danilo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalcará o Botafogo contra o Atlético-MG, nesta quarta (4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. O volante começou com as dores na partida contra o Internacional, foi substituído e desfalcou na partida seguinte, contra o Remo. Há expectativa pelo retorno após a Data Fifa.

Esta será a última Data Fifa da temporada. Por ordem da CBF, o técnico Carlo Ancelotti não convocou jogadores de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro. Porém, convocou de outros times da Série A, com limite de apenas um por equipe. Entre as novidades, a lista conta com o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, o volante André Luiz, do Corinthians, o meia Marlon Gomes e o atacante Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do atacante Allan, do Manchester City, da Inglaterra.

Convocação da Seleção:

GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)

DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid)