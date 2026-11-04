Danilo é o grande destaque do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Danilo, do Botafogo, é cortado dos amistosos da Seleção
Volante apresentou uma lesão e foi desconvocado nesta quarta-feira (4) pelo técnico Carlo Ancelotti, que não irá chamar um substituto
Gabriel Batista celebra vitória 'fundamental' do Botafogo sobre o Galo
Goleiro alvinegro foi muito exigido, mas não foi vazado no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos
Botafogo vence o Atlético-MG com lei do ex e respira no Brasileirão
Glorioso triunfou por 1 a 0, com gol de Edenilson, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, e abriu vantagem para a zona do rebaixamento
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Botafogo disputa meia com time da Premier League, diz jornalista
Jogador de 24 anos foi convocado pela primeira vez para a Colômbia em setembro, e tem contrato com o León, do México, até junho de 2028
Botafogo X Atlético-MG: onde assistir, escalações e outras informações
Glorioso precisa dar resposta à crise de resultados para se distanciar da zona de rebaixamento; já o Galo quer voltar a vencer
Tiquinho treina entre titulares e deve voltar ao ataque do Botafogo
Atacante marcou o gol da última vitória do Alvinegro no Brasileirão e ganha chance de Tite contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (4)
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