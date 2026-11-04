Gabriel Batista comemora vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG - Vitor Silva / Botafogo

Gabriel Batista comemora vitória do Botafogo sobre o Atlético-MGVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2026 23:56

O goleiro Gabriel Batista foi um dos destaques do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. Principalmente no segundo tempo, quando o Alvinegro já vencia, o arqueiro foi muito exigido em momentos de pressão do Galo, mas conseguiu evitar que sua meta fosse vazada. Para ele, o triunfo foi "fundamental" para a equipe.

"Essa vitória de hoje foi fundamental para as nossas pretensões no campeonato. Temos que valorizar o que nós fizemos dentro de campo, e também a torcida, fora de campo, que nos apoiou o jogo todo. Essa vitória é o conjunto de todos. Tanto da comissão, dos jogadores, que a gente trabalha dia a dia para deixar o Botafogo onde ele merece, e também pela torcida. Agradecer pelo apoio porque eles foram fundamentais nessa vitória", analisou o arqueiro, após o jogo, em entrevista à "TV Globo".

Gabriel Batista fez grandes defesas na partida, ajudando a desafogar o Glorioso em chutes de longe e chegadas mais perigosas do Atlético. Por isso, recebeu a segunda melhor nota da equipe na partida, segundo a plataforma "SofaScore", especialista em dados e estatísticas. O goleiro encerrou o duelo com 7.4, atrás apenas do zagueiro venezuelano Ferraresi, que teve 7.5. Autor do gol, mas substituido, Edenilson ficou com 7.0.

Botafogo respira na briga contra o Z-4

Vitorioso, o Alvinegro saltou para a 11ª posição da tabela do Brasileirão. Agora, soma 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. A rodada também contribuiu para o respiro no campeonato. Concorrentes diretos, o Grêmio perdeu por 3 a 1 para o Flamengo e o próprio Timão empatou sem gols com o São Paulo.

Agora, o Glorioso aproveita a Data Fifa para arrumar a casa após semana turbulenta. Na segunda-feira (2), integrantes de organizadas foram ao CT do clube para cobrar o elenco e a comissão técnica por melhor desempenho. Na sequência, Tiquinho Soares, Gabriel Batista e outros jogadores pediram apoio da torcida diante do Atlético-MG, o que aconteceu. Foram 22.008 presentes no Nilton Santos.

Depois da pausa para os jogos da Seleção, o Alvinegro volta a campo para nova decisão no Campeonato Brasileiro. Desta vez, será o confronto direto com o Corinthians, no dia 18 de novembro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com vitória, o clube carioca pode chegar aos 45 pontos, "número mágico" para fugir do rebaixamento.