Tite comanda o Botafogo contra o Atlético-MG - Vitor Silva / Botafogo

Tite comanda o Botafogo contra o Atlético-MGVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/11/2026 01:07

Técnico do Botafogo, Tite abriu o jogo sobre os detalhes da vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. O comandante alvinegro explicou mudanças no time titular, como as entradas de Justino, Paulinho e Tiquinho Soares, e as ausências de Alex Telles, Matheus Martins e Arthur Cabral. Para ele, as trocas deram nova postura ao Glorioso, que abriu o placar e conseguiu não sofrer gols diante do Galo.

"Por vezes, nós temos que escolher um ou outro jogador conforme a circunstância. Agora, também é enaltecer o Justino, também é enaltecer o Paulinho, também é enaltecer o Huguinho, também é enaltecer o Kauan Toledo. São garotos que conquistaram a base até ontem, identificados com a história do Botafogo, e que são importantes. Isso não é desconsiderar outros jogadores que tenham qualidade de perfil, por vezes o sistema, por vezes a necessidade, por vezes a circunstância, por vezes o posicionamento físico. O contexto todo foi mais importante, sim, é trazer a consistência", iniciou o técnico, em coletiva após o jogo.



Ainda sobre as mudanças, Tite demonstrou carinho especial por atletas das categorias de base, como os próprios Huguinho e Justino, que ganharam espaço em 2026 e hoje são peças importantes no elenco. O treinador confessou que o apreço pelos garotos vem de uma orientação de seu pai. Porém, destacou a necessidade de mesclar os jovens com jogadores mais experientes.

"Meu falecido pai sempre falava. Cada vez que ele me via, quando eu chegava em casa, ele falava assim: "Coloca os meninos, coloca os meninos, coloca os meninos." O Botafogo tem de se orgulhar, os jovens têm de se orgulhar. E essa mescla não é só os jovens, eu preciso de um jogador mais experiente. Ele precisa olhar para o lado e ter um jogador de sustentação, que olhe e que sinta confiança, sinta confiança", contou.



Tite comenta visita das organizadas

Em outro momento, Tite comentou a presença de integrantes das torcidas organizadas do Botafogo no Espaço Lonier, CT do clube, nesta segunda-feira (2). Os torcedores foram cobrar o elenco por melhores resultados , e tiveram conversas diretas com o treinador, que agradeceu pela escuta e reconheceu a boa intenção.

"Primeiro, um agradecimento especial a todo torcedor do Botafogo, pelo carinho em especial. Nós conversamos, primeiro, com a Loucos Pelo Botafogo e Torcida Jovem, que veio conversar conosco primeiro. Depois, com a Fúria Jovem, e, colocando, assim, o Botafogo acima de qualquer coisa, demonstra a beleza do torcedor, o carinho do torcedor", declarou.



Próximo jogo do Botafogo

Vitorioso contra o Galo, o Botafogo saltou para a 11ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Agora, aproveita a Data Fifa para se preparar, de olho no confronto direto com o próprio Timão, no dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca dos 45 pontos, "número mágico" para fugir do rebaixamento.