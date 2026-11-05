Tite falou sobre goleiros do BotafogoVitor Silva/Botafogo
Botafogo vê evolução de goleiros na temporada
Alvinegro teve cinco atletas alternando na posição de titular durante a temporada; três deles já deixaram o elenco e estão em outros clubes
Justino celebra primeira chance com Tite no Botafogo: ‘Cabeça boa’
Zagueiro aproveitou oportunidade como titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Botafogo trabalha para ter retorno de Danilo contra o Corinthians
Jogador, de 25 anos, sofreu lesão de grau 2 na coxa direita e acabou sendo cortado por Ancelotti de compromissos da seleção brasileira
Alex Telles fez sacrifício para atuar em Botafogo x Atlético-MG
Lateral-esquerdo não foi titular, mas entrou no decorrer do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Galo, no Nilton Santos
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Tite cita papo com organizadas e valoriza triunfo do Botafogo
Glorioso venceu o Atlético-MG por 1 a 0, com gol de Edenilson, pelo Brasileirão; treinador justificou série de mudanças na equipe titular
Gabriel Batista celebra vitória 'fundamental' do Botafogo sobre o Galo
Goleiro alvinegro foi muito exigido, mas não foi vazado no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos
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