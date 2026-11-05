Tite falou sobre goleiros do BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Pedro Logato
A temporada do Botafogo em 2026 teve na posição de goleiro um dos grandes problemas. No total, o Alvinegro escalou como titular cinco atletas na função, um recorde, que foi gerado pela instabilidade no setor. Apesar disso, o clube entende que os atletas que fazem parte do elenco no momento estão evoluindo.
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"Mas quero enaltecer aqui o Gabriel, que foi muito bem, intervenções, seguro. Tem o Warleson, que é um grande profissional. Tem o Cleber, o terceiro (goleiro), menino, que está crescendo muito. Então você vê todo o trabalho desenvolvendo, e essa concorrência faz elevar o nível técnico dos atletas", afirmou o técnico Tite depois da vitória para o Atlético-MG.
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Dos cinco atletas, que atuaram pelo Botafogo, três já não estão mais no elenco. Além de Gabriel Baptista, atual titular, e Warleson, o Alvinegro também teve Neto, Raúl e Leo Linck, que já deixaram o clube.
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Tite, treinador do Botafogo, também abordou que a evolução do seu trabalho levará a maior estabilidade para os jogadores do elenco, sendo goleiros ou de outro setor.
"Primeiro que o Botafogo vai estar sempre querendo evoluir, pela história que ele tem, e eu sei disso. Por isso que é pesado estar técnico do Botafogo. A responsabilidade é muito grande, o orgulho da mesma forma. Eu entendo quando vocês colocam que tal jogador tem uma qualidade técnica maior... Eu entendo isso tudo. Mas eu quero mostrar a ideia que eu tenho, que é um conjunto de atletas disponíveis para o Botafogo. E daqui a pouco a oportunidade, o treinamento, o desempenho em campo, as situações, as necessidades, a característica do jogo", disse.
Na última quarta-feira (4), em um jogo de poucas chances, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos, pela 34ª rodada, e se afastou da zona do rebaixamento no Brasileirão. Edenilson acionou a famosa "lei do ex" para ajudar o clube carioca a conquistar os três pontos. Este foi o segundo triunfo de Tite em sete jogos à frente do clube.
Vitorioso, o Alvinegro saltou para a 11ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Agora, aproveita a Data Fifa para se preparar, de olho no confronto direto com o próprio Timão, no dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca dos 45 pontos, "número mágico" para fugir do rebaixamento.
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