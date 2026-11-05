Alex Telles em ação pelo Botafogo no duelo com o Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
“O Alex Telles não estava com condições clínicas, mas quis vir para o jogo. ‘Professor, eu vou fazer tudo’. Foi para casa, drenou a garganta, estava com amigdalite. Estourou pus, cuspiu muito pus para fora. É um pouquinho do torcedor saber o que acontece no bastidor pela retribuição do carinho que ele nos dá”, contou Tite, em entrevista coletiva.
Capitão do Glorioso, o camisa 13 é um dos principais jogadores do elenco nesta temporada. Ao todo, soma sete gols e seis assistências em 47 jogos pelo Alvinegro, sendo 41 entre os titulares.
A trajetória de Alex Telles no Botafogo
Recentemente, o defensor renovou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2028.
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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