Alex Telles em ação pelo Botafogo no duelo com o Atlético-MG, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação pelo Botafogo no duelo com o Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/11/2026 13:00 | Atualizado 05/11/2026 13:18

Lateral-esquerdo do Botafogo , Alex Telles não estava 100%, mas fez de tudo para estar à disposição na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor sofria por causa de uma amigdalite e, por isso, começou no banco de reservas. Ele foi acionado no decorrer do segundo tempo, para a vaga de Edenilson.

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“O Alex Telles não estava com condições clínicas, mas quis vir para o jogo. ‘Professor, eu vou fazer tudo’. Foi para casa, drenou a garganta, estava com amigdalite. Estourou pus, cuspiu muito pus para fora. É um pouquinho do torcedor saber o que acontece no bastidor pela retribuição do carinho que ele nos dá”, contou Tite, em entrevista coletiva.



Capitão do Glorioso, o camisa 13 é um dos principais jogadores do elenco nesta temporada. Ao todo, soma sete gols e seis assistências em 47 jogos pelo Alvinegro, sendo 41 entre os titulares. “O Alex Telles não estava com condições clínicas, mas quis vir para o jogo. ‘Professor, eu vou fazer tudo’. Foi para casa, drenou a garganta, estava com amigdalite. Estourou pus, cuspiu muito pus para fora. É um pouquinho do torcedor saber o que acontece no bastidor pela retribuição do carinho que ele nos dá”, contou Tite, em entrevista coletiva.Capitão do Glorioso, o camisa 13 é um dos principais jogadores do elenco nesta temporada. Ao todo, soma sete gols e seis assistências em 47 jogos pelo Alvinegro, sendo 41 entre os titulares.

A trajetória de Alex Telles no Botafogo

Alex Telles chegou ao Botafogo há pouco mais de dois anos, depois de rescindir contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Desde então, conquistou seu espaço e se tornou um dos pilares do Glorioso. Em 2024, foi peça importante nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.



Recentemente, o defensor renovou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2028.

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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Botafogo conseguiu respirar na luta para fugir do rebaixamento. Neste momento, soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.



O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro