Justino em ação pelo Botafogo diante do Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
“Eu venho treinando muito bem, sempre com a cabeça boa, mesmo sem entrar nos jogos. Estive sempre me preparando muito bem porque sabia que uma hora ia chegar a oportunidade”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
Ele também fez questão de valorizar o resultado: “Conseguimos os três pontos, não tomamos gol, o que é muito importante. Estávamos precisando. Agora é seguir para conseguir mais vitórias”.
Justino não entrava em campo desde o triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio, dia 16 de setembro, no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. À época, Rodrigo Bellão ainda era o responsável por liderar o Glorioso. De lá para cá, o zagueiro não ganhou minutagem diante de Mirassol, Vasco, Coritiba, Chapeconese, Internacional e Remo.
A trajetória de Justino no Botafogo
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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