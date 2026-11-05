Justino em ação pelo Botafogo diante do Atlético-MG, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Zagueiro do Botafogo, Justino recebeu a primeira chance de Tite na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto de 20 anos foi titular ao lado de Ferraresi e Marçal, numa linha de três defensores, e deu conta do recado.
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“Eu venho treinando muito bem, sempre com a cabeça boa, mesmo sem entrar nos jogos. Estive sempre me preparando muito bem porque sabia que uma hora ia chegar a oportunidade”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

Ele também fez questão de valorizar o resultado: “Conseguimos os três pontos, não tomamos gol, o que é muito importante. Estávamos precisando. Agora é seguir para conseguir mais vitórias”.
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Justino não entrava em campo desde o triunfo por 3 a 2 sobre o Grêmio, dia 16 de setembro, no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. À época, Rodrigo Bellão ainda era o responsável por liderar o Glorioso. De lá para cá, o zagueiro não ganhou minutagem diante de Mirassol, Vasco, Coritiba, Chapeconese, Internacional e Remo.

A trajetória de Justino no Botafogo

Justino fez sua estreia como profissional no Botafogo no começo desta temporada, pelo Campeonato Carioca. Desde então, o zagueiro passou a ser opção no elenco principal e conseguiu acumular boas atuações. Em 2026, fez dois gols em 24 jogos pelo Glorioso, 19 entre os titulares.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Botafogo conseguiu respirar na luta para fugir do rebaixamento. Neste momento, soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.

O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro