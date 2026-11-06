Edenilson voltou a fazer um gol pelo Botafogo após seis meses - Vítor Silva/Botafogo

Edenilson voltou a fazer um gol pelo Botafogo após seis mesesVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2026 10:31

ganhou as duas primeiras chances com Tite como mostrou que pode ser útil. O meio-campista aproveitou a confiança do técnico e marcou os dois gols do Botafogo na

Edenilson ficou mais de um mês sem jogar e não apenascomo mostrou que pode ser útil. O meio-campista aproveitou a confiança do técnico e marcou os dois gols do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e na derrota por 2 a 1 para o Remo.

Titular na última partida, Edenílson não jogava tanto tempo desde agosto, quando esteve em campo por 66 minutos na derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Contra o Galo, foram 55 minutos.



Além disso, o experiente jogador de 36 anos, que está recuperado de lesão muscular na coxa direita, encerrou um incômodo jejum. Afinal, não balançava redes desde abril, quando fez dois na goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense.



"São números, acho importante ajudar na marcação, mas sempre gosto de ajudar o ataque. Sabemos que hoje em dia às vezes precisamos de um lance para definir o jogo, como foi contra o Atlético-MG", disse em entrevista à Botafogo TV.



Em temporada irregular, Edenílson deixou o Grêmio em fevereiro e rapidamente virou titular do Botafogo. Mas depois ficou partidas sem sair do banco de reservas e outras com menos chances, até o problema físico em setembro.

Agora, reaparece em um momento delicado do Botafogo e voltou a marcar presença entre os 11 iniciais. E tem a expectativa de seguir no time, já que Danilo está machucado e é dúvida contra o Corinthians.



"Era um jogo particular, difícil, uma tensão que a gente tentava não transparecer e não levar para o campo, mas infelizmente somos seres humanos. Nem todos (os jogadores) passaram por essa situação, de estar brigando na parte de baixo. Era muito importante vencer, independente do resultado e de quem fizesse gol, mas fico feliz e agradeço o apoio de todo mundo", completou.



A situação no Brasileirão



Decisivo, Edenílson ajudou o Glorioso a chegar aos 42 pontos e abrir cinco de distância para a zona de rebaixamento. Com mais quatro jogos a disputar na temporada, precisa somar mais três pontos para ficar matematicamente livre. Mas pode precisar de menos.



Jogos que restam ao Botafogo no Brasileirão



- Corinthians: nas quarta-feira (18), às 21h30, na Neo Química Arena.



- São Paulo: em 23 de novembro, às 20h, no Nilton Santos.



- Bahia: a definir, no Nilton Santos.



- Santos: a definir, na Vila Belmiro.