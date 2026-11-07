Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/11/2026 16:26

Botafogo avaliou tentar utilizar a Granja Comary, em Teresópolis, para um período de treinos na data Fifa. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro acabou optando por continuar utilizando o CT Lonier nas próximas semanas.

Depois da vitória da última quarta-feira (4) sobre o Atlético-MG, o elenco do Botafogo ganhou folga até o próximo domingo (8). Assim, o técnico Tite terá aproximadamente uma semana e meia de trabalho até o jogo contra o Corinthians, no próximo dia 18, na Neo Química Arena.

Durante a data Fifa, o Botafogo não poderá contar com Ferraresi, que acabou sendo convocado para a seleção da Venezuela, e Huguinho, cedido à seleção brasileira sub-20. Dos dois, apenas o zagueiro deve ser desfalque contra o Corinthians, já que sua seleção jogará na Rússia no dia 17.

Na última quarta-feira (4), em um jogo de poucas chances, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos, pela 34ª rodada, e se afastou da zona do rebaixamento no Brasileirão. Edenilson acionou a famosa "lei do ex" para ajudar o clube carioca a conquistar os três pontos. Este foi o segundo triunfo de Tite em sete jogos à frente do clube.

Vitorioso, o Alvinegro saltou para a 11ª posição da tabela, com 42 pontos, cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Agora, aproveita a Data Fifa para se preparar, de olho no confronto direto com o próprio Timão, no dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca dos 45 pontos, "número mágico" para fugir do rebaixamento.

De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem apenas 2 % de risco de ser rebaixado para a Série B. A Chapecoense está matematicamente rebaixada, o Remo tem 99%, o Grêmio aparece com 54% de possibilidades e o Corinthians, com 50%, fecha a zona da degola. Logo depois vem o Internacional com 37%, o Vitória também com 37% e o Mirassol com 14%. Além deles, Coritiba com 4% e Vasco com 3% ainda correm risco.

Além do Corinthians, o Botafogo tem mais três jogos pela frente até o final do Brasileiro. No próximo dia 23, o Alvinegro recebe o São Paulo, no Nilton Santos, depois irá encarar o Bahia, no próximo dia 28, também no Rio, e o jogo final será contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 2 de dezembro.