Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF
Botafogo avaliou utilizar Granja Comary durante a Data Fifa
Alvinegro irá aproveitar paralisação para fortalecer o elenco para as últimas quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro
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Edenilson reaparece no Botafogo e é decisivo: 'Agradeço o apoio'
Experiente jogador está recuperado de lesão muscular e voltou a ser titular após longo tempo, em vitória sobre o Atlético-MG
Justino celebra primeira chance com Tite no Botafogo: ‘Cabeça boa’
Zagueiro aproveitou oportunidade como titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Botafogo trabalha para ter retorno de Danilo contra o Corinthians
Jogador, de 25 anos, sofreu lesão de grau 2 na coxa direita e acabou sendo cortado por Ancelotti de compromissos da seleção brasileira
Alex Telles fez sacrifício para atuar em Botafogo x Atlético-MG
Lateral-esquerdo não foi titular, mas entrou no decorrer do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Galo, no Nilton Santos
Botafogo vê evolução de goleiros na temporada
Alvinegro teve cinco atletas alternando na posição de titular durante a temporada; três deles já deixaram o elenco e estão em outros clubes
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