Marcelo de Lima Henrique, novo assessor de arbitragem do Fogão - Cesar Greco / Palmeiras

Marcelo de Lima Henrique, novo assessor de arbitragem do FogãoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 09/11/2026 14:54

Marcelo de Lima Henrique explicou o que faz como assessor de arbitragem no Botafogo . O juiz, que anunciou aposentadoria dos gramados em setembro , foi contratado para assumir a função no Glorioso recentemente. Ele revelou que trabalha bem próximo a Tite, com o objetivo de orientar o elenco sobre as regras do futebol.

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“Sou inserido diretamente na comissão técnica, trabalho diretamente com o Tite e a comissão dele. Cheguei entendendo o elenco, as demandas, entendendo as ondas… Por exemplo, tem época que está uma onda de cartão vermelho por impedir um gol, de repente está uma onda de mão ou não mão. Fui pontualmente em cada líder do elenco para tentar conversar e explicar algumas coisas”, iniciou o antigo árbitro, em entrevista à ‘MRTV’.



“A maioria dos jogadores que atua em grandes clubes é muito inteligente, são preparados, pensam muito rápido. Começamos a tentar criar esse conhecimento básico. Temos como obrigação tentar criar um ambiente favorável para o árbitro que está apitando. ‘Professor, apita tranquilo, porque o Marcelo está lá ensinando o que é mão na bola, bola na mão, uma ação de disputa, uma ação de bloqueio’, entre outros”, complementou.



Ele reforçou a importância de ter alguém que esteja no cargo de assessor de arbitragem nos clubes: “O futebol é um dos poucos esportes em que pessoas praticam a vida toda sem saber a regra. E o árbitro está ali no meio daquilo tudo. É uma obrigação dos clubes que estão em alto nível explicar para o jogador o básico da regra. Que bom que agora estão tendo essa preocupação. É importante”. “Sou inserido diretamente na comissão técnica, trabalho diretamente com o Tite e a comissão dele. Cheguei entendendo o elenco, as demandas, entendendo as ondas… Por exemplo, tem época que está uma onda de cartão vermelho por impedir um gol, de repente está uma onda de mão ou não mão. Fui pontualmente em cada líder do elenco para tentar conversar e explicar algumas coisas”, iniciou o antigo árbitro, em entrevista à ‘MRTV’.“A maioria dos jogadores que atua em grandes clubes é muito inteligente, são preparados, pensam muito rápido. Começamos a tentar criar esse conhecimento básico. Temos como obrigação tentar criar um ambiente favorável para o árbitro que está apitando. ‘Professor, apita tranquilo, porque o Marcelo está lá ensinando o que é mão na bola, bola na mão, uma ação de disputa, uma ação de bloqueio’, entre outros”, complementou.Ele reforçou a importância de ter alguém que esteja no cargo de assessor de arbitragem nos clubes: “O futebol é um dos poucos esportes em que pessoas praticam a vida toda sem saber a regra. E o árbitro está ali no meio daquilo tudo. É uma obrigação dos clubes que estão em alto nível explicar para o jogador o básico da regra. Que bom que agora estão tendo essa preocupação. É importante”.

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“Esse trabalho já vem sendo desenvolvido na Europa por grandes clubes há um bom tempo, e a regra do jogo vem mudando muito de 2016 para cá. O jogador não é formado com essa mudança, às vezes não tem tempo hábil para poder ter esse ensino”, analisou Marcelo de Lima Henrique. “Esse trabalho já vem sendo desenvolvido na Europa por grandes clubes há um bom tempo, e a regra do jogo vem mudando muito de 2016 para cá. O jogador não é formado com essa mudança, às vezes não tem tempo hábil para poder ter esse ensino”, analisou Marcelo de Lima Henrique.

Situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37. O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.

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Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro