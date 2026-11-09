Domingos Andrade passou a ganhar mais chances com Tite - Vitor Silva/Botafogo

Domingos Andrade passou a ganhar mais chances com Tite Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2026 10:55

Domingos Andrade foi chamado para defender Angola e é mais um jogador do elenco que desfalca o time contra o Corinthians, no dia 18 de novembro, em São Paulo, pelo

Botafogo agora tem quatro convocados que ficarão fora do período de treinos durante a Data Fifa.e é mais um jogador do elenco que desfalca o time contra o Corinthians, no dia 18 de novembro, em São Paulo, pelo Brasileirão

O volante inicialmente ficou fora da lista do técnico Aliou Cissé. Mas a seleção angolana precisou cortar três jogadores (David Carmo, Show e Zini) por problemas de lesão, e o botafoguense foi chamado para os dois confrontos contra Sudão do Sul, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações.



Como o segundo jogo do país será no dia 17, Domingos Andrade está fora de Corinthians x Botafogo. Pouco aproveitado desde que chegou, o volante passou a jogar com mais frequência desde a chegada do técnico Tite. Ele entrou em campo nas últimas cinco partidas, quatro saindo do banco e uma como titular, na derrota por 2 a 1 para o Remo.



Os outros convocados



Além do angolano, o Glorioso também não contará com Ferraresi. Afinal, a Venezuela também joga em 17 de novembro, em amistoso na Rússia contra o país anfitrião.



Por outro lado, Huguinho tem mais chance de ficar à disposição. Chamado para duas partidas da seleção brasileira sub-20,contra o Peru, o meio-campista entrará em campo nos dias 13 e 16, no Mangueirão.



Kadir também foi convocado e volta a figurar na lista do Panamá. O atacante de 19 anos ficará à disposição para os dois confrontos contra Curaçao, pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, nos dias 12 e 15.



Ou seja, é outro que terá condições de ficar à disposição de Tite para o Botafogo enfrentar o Corinthians. A partida é decisiva, pois é um confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão.



Com 42 pontos, o Glorioso pode sacramentar sua permanência na Série A em 2027 em caso de vitória. Mas mesmo que perca ainda terá outros três jogos para conseguir somar ao menos mais três pontos.



Jogos que restam ao Botafogo no Brasileirão



- Corinthians: nas quarta-feira (18), às 21h30, na Neo Química Arena.



- São Paulo: em 23 de novembro, às 20h, no Nilton Santos.



- Bahia: no dia 28 de novembro, às 21h, no Nilton Santos.



- Santos: no dia 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.