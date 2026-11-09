Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/11/2026 17:42

Danilo, do Botafogo, na lista de reforços para a próxima janela de transferências do futebol europeu. A informação foi publicada pelo jornalista Samet Çayr, do portal turco Fanatik, e ainda não foi confirmada por nenhum dos dois clubes.



De acordo com a publicação, o interesse esbarra no valor pedido pelo Botafogo. O Alvinegro estaria disposto a negociar o jogador por 40 milhões de euros (cerca de R$ 247 milhões). O Fenerbahçe, por sua vez, teria reservado aproximadamente 30 milhões de euros para contratações na janela do inverno europeu, que abre em janeiro. O Fenerbahçe, da Turquia, teria colocado o volante, na lista de reforços para a próxima janela de transferências do futebol europeu. A informação foi publicada pelo jornalista Samet Çayr, do portal turco Fanatik, e ainda não foi confirmada por nenhum dos dois clubes.De acordo com a publicação, o interesse esbarra no valor pedido pelo Botafogo. O Alvinegro estaria disposto a negociar o jogador por 40 milhões de euros (cerca de R$ 247 milhões). O Fenerbahçe, por sua vez, teria reservado aproximadamente 30 milhões de euros para contratações na janela do inverno europeu, que abre em janeiro.

Breno Bidon também na mira

Ainda segundo o Fanatik, Danilo não é o único volante brasileiro monitorado pelo clube de Istambul. O Fenerbahçe também teria demonstrado interesse em Breno Bidon, do Corinthians, além de outros jogadores da posição que atuam no próprio mercado europeu.



Multa milionária

Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. A multa rescisória para clubes do exterior é de 200 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,2 bilhão, o que dá ao Alvinegro uma posição confortável em qualquer negociação.



O volante não é o primeiro a despertar a atenção do mercado internacional. O Fenerbahçe aparece como mais um dos interessados no jogador, que vem sendo observado por clubes do exterior ao longo da temporada.



Lesão preocupa



Enquanto o nome circula no mercado, Danilo se recupera de um problema físico. O volante sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa e é dúvida para o próximo compromisso do Botafogo. Segundo o técnico Tite, o jogador voltou a sentir dores na véspera do último jogo e fez de tudo para estar em campo, mas não teve condições.



O Botafogo aproveita a pausa da Data Fifa para recuperar os lesionados. O time volta a campo no dia 18 de novembro, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos.

Tradição com brasileiros

Caso a negociação avance, Danilo pode seguir os passos de outros brasileiros que fizeram história no clube turco. O maior deles é o meia Alex, ex-Palmeiras e Cruzeiro, que atuou pelo Fenerbahçe entre 2004 e 2012, se tornou capitão e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube, com direito a estátua em Istambul. O lateral Roberto Carlos também vestiu a camisa amarela e azul, e Zico comandou a equipe como técnico entre 2006 e 2008, quando levou o time às quartas de final da Champions League.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza