Pantaleão está há um ano foraVítor Silva / Botafogo
Ele se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, teve um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.
Devido ao problema, Kaio Pantaleão passou por cirurgia e, atualmente, trabalha para se recondicionar fisicamente para entrar em campo. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada.
Quais são as opções de zagueiros no Botafogo?
A trajetória de Kaio Pantaleão no Botafogo
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
Os últimos jogos do Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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