Pantaleão está há um ano fora - Vítor Silva / Botafogo

Pantaleão está há um ano foraVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/11/2026 10:27

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Ele se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, teve um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.



Devido ao problema, Kaio Pantaleão passou por cirurgia e, atualmente, trabalha para se recondicionar fisicamente para entrar em campo. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada. Ele se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia, dia 1º de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, teve um forte choque com o goleiro adversário, levou a pior e deixou o gramado de maca, com muitas dores.Devido ao problema, Kaio Pantaleão passou por cirurgia e, atualmente, trabalha para se recondicionar fisicamente para entrar em campo. O zagueiro já até participou de alguns treinos com o grupo, mas de forma controlada.

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Quais são as opções de zagueiros no Botafogo?

Sem Kaio Pantaleão, Tite conta com os zagueiros Arthur Chaves, Ferraresi, Justino e Lucas Monzón no elenco. Marçal, lateral-esquerdo de origem, também atua por ali. Neste momento, os favoritos do técnico são Ferraresi e Marçal, que têm formado a dupla titular.

A trajetória de Kaio Pantaleão no Botafogo



Kaio Pantaleão chegou ao Botafogo em meados do ano passado, comprado ao Krasnodar, da Rússia. O zagueiro rapidamente se adaptou, ganhou espaço na escalação principal e caiu nas graças da torcida. Antes de se lesionar, disputou 15 jogos, sendo 14 entre os titulares.

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Situação no Campeonato Brasileiro



O Botafogo luta para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.



O duelo com o Timão acontecerá somente depois da pausa no calendário para a Data Fifa, no dia 18 (uma quarta-feira). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.

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Os últimos jogos do Botafogo em 2026



. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro