Léo Linck acumula boas atuações pelo Estrela Amadora - Facebook / Estrela Amadora

Léo Linck acumula boas atuações pelo Estrela AmadoraFacebook / Estrela Amadora

Publicado 10/11/2026 21:30

Emprestado pelo Botafogo ao futebol europeu , o goleiro Léo Linck vem se consolidando na equipe do Estrela Amadora, de Portugal. Titular absoluto do time, ele tem realizado defesas importantes no campeonato português, e foi "pedra no sapato" do Benfica na última rodada.

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No duelo contra o atual vice-líder, o jogador realizou duas das cinco melhores defesas da rodada e foi destaque no canal oficial da Primeira Liga. Em conversa, o goleiro falou sobre seu rendimento. No duelo contra o atual vice-líder, o jogador realizou duas das cinco melhores defesas da rodada e foi destaque no canal oficial da Primeira Liga. Em conversa, o goleiro falou sobre seu rendimento.

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“É sempre bom poder entrar em campo e ajudar minha equipe, ainda mais em uma partida contra um gigante do país. Infelizmente a vitória não veio, mas entendo que fizemos uma partida bem competitiva. Agora o objetivo é retomar o caminho das vitórias”, declarou. “É sempre bom poder entrar em campo e ajudar minha equipe, ainda mais em uma partida contra um gigante do país. Infelizmente a vitória não veio, mas entendo que fizemos uma partida bem competitiva. Agora o objetivo é retomar o caminho das vitórias”, declarou.

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Aos 25 anos, esta é a primeira passagem de Léo Linck pelo futebol internacional. Apesar do pouco tempo presente no clube, o jogador avalia sua adaptação como positiva até aqui. Aos 25 anos, esta é a primeira passagem de Léo Linck pelo futebol internacional. Apesar do pouco tempo presente no clube, o jogador avalia sua adaptação como positiva até aqui.

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“Tem sido um grande desafio pra mim, mas tenho conseguido me adaptar bem dentro e fora de campo. Todo o elenco me recebeu bem e isso facilita esse processo no dia a dia. Quero seguir crescendo e sendo importante para o grupo durante os jogos”, prosseguiu. “Tem sido um grande desafio pra mim, mas tenho conseguido me adaptar bem dentro e fora de campo. Todo o elenco me recebeu bem e isso facilita esse processo no dia a dia. Quero seguir crescendo e sendo importante para o grupo durante os jogos”, prosseguiu.

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Revelado na base do Athletico-PR, clube em que esteve presente desde o sub-15, Léo Linck teve passagem sem brilho pelo Botafogo. Contratado em janeiro de 2025, o arqueiro foi reserva de John no primeiro semestre e, após a saída do titular, passou a disputar vaga com Raúl e Neto, também contratados para a posição. Revelado na base do Athletico-PR, clube em que esteve presente desde o sub-15, Léo Linck teve passagem sem brilho pelo Botafogo. Contratado em janeiro de 2025, o arqueiro foi reserva de John no primeiro semestre e, após a saída do titular, passou a disputar vaga com Raúl e Neto, também contratados para a posição.

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Em 2026, conseguiu ser titular em alguns jogos, mas foi contestado por parte da torcida e não conseguiu se firmar. Da mesma forma, os dois concorrentes também não puderam tomar conta da vaga em 2026. Com isso, o Botafogo se desfez dos três, e trouxe Gabriel Batista e Warleson do futebol europeu para a posição.

Hoje, emprestado pelo Alvinegro ao Estrela Amadora até junho do ano que vem, Léo Linck vive sua primeira experiência no futebol internacional. A oportunidade acontece após longo período de formação no futebol brasileiro, que rendeu até convocação para a Seleção sub-20, mas ainda não para a principal.