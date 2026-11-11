Lucas Villalba (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Na ocasião, o ponta foi acionado no decorrer do segundo tempo, para a vaga de Arthur Cabral. De lá para cá, não recebeu novas chances do técnico e, em alguns casos – diante de Vasco, Coritiba e Internacional – nem sequer apareceu na lista de relacionados.
Lucas Villalba tem a velocidade como principal característica e gosta de jogar pelos lados, mas não conseguiu se firmar no Alvinegro desde que foi contratado, em janeiro deste ano. O atacante foi comprado ao Nacional, do Uruguai, por 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões, à época).
Ao todo, fez um gol e deu duas assistências em 27 partidas pelo Botafogo nesta temporada, sendo apenas 12 entre os titulares.
Concorrência dificulta a vida de Lucas Villalba
Mesmo assim, é fato que o uruguaio apresentou baixo repertório e aproveitou pouco as oportunidades recebidas, o que também dificulta o cenário.
Situação no Campeonato Brasileiro
O duelo com o Timão acontecerá depois da pausa no calendário para a Data Fifa, na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2026
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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