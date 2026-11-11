Lucas Villalba (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Atacante do Botafogo, Lucas Villalba perdeu espaço e está fora de ação há quase dois meses. O uruguaio não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, dia 19 de setembro, no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marcou a estreia de Tite no comando do Glorioso.
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Na ocasião, o ponta foi acionado no decorrer do segundo tempo, para a vaga de Arthur Cabral. De lá para cá, não recebeu novas chances do técnico e, em alguns casos – diante de Vasco, Coritiba e Internacional – nem sequer apareceu na lista de relacionados.

Lucas Villalba tem a velocidade como principal característica e gosta de jogar pelos lados, mas não conseguiu se firmar no Alvinegro desde que foi contratado, em janeiro deste ano. O atacante foi comprado ao Nacional, do Uruguai, por 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões, à época).
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Ao todo, fez um gol e deu duas assistências em 27 partidas pelo Botafogo nesta temporada, sendo apenas 12 entre os titulares.

Concorrência dificulta a vida de Lucas Villalba

Um dos fatores que atrapalham Lucas Villalba a ganhar minutagem no Botafogo é a forte concorrência no setor ofensivo. Júnior Santos, Matheus Martins, Montoro e Ziyech são alguns dos jogadores utilizados com maior frequência no ataque.

Mesmo assim, é fato que o uruguaio apresentou baixo repertório e aproveitou pouco as oportunidades recebidas, o que também dificulta o cenário.
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Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Corinthians, justamente quem abre a zona da degola, com 37.

O duelo com o Timão acontecerá depois da pausa no calendário para a Data Fifa, na quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada da competição nacional.
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Os jogos que restam ao Botafogo em 2026

. Corinthians x Botafogo (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (23/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (28/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Lucas Villalba (à direita) em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier
Villalba perdeu espaço e está há quase dois meses sem atuar
Villalba: só um jogo com Tite